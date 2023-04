További veszélyekre figyelmeztetnek a meteorológusok

Miközben kontinensünk nyugati részén hét ágra süt a nap és már a 25 fokot verdesi a hőmérő, Közép-Európa felett markáns ciklon örvénylik, így a középpontjához közel eső tájakon jelentős mennyiségű csapadék hullott le az utóbbi 24 órában. A légörvény miatt nálunk több fokkal hidegebb van, mint az ilyenkor megszokott, és vasárnap estig sajnos nem várható változás. Olyannyira, hogy az ország teljes középső részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható zivatarok miatt, amelyek idején elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett jégeső is előfordulhat.

Fotó: Pixabay

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország keleti és nyugati harmadán rövidebb-hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Emellett azonban többfelé valószínű zápor, helyenként zivatar, és ezzel párhuzamosan megélénkül az északkeleti szél, az intenzívebb záporos gócok körül erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 14 és 21 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon csak 10, 13 fokig emelkedik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, a kevésbé felhős északkeleti részeken pedig még ennél is hidegebb lehet a hajnal - figyelmeztet a Köpönyeg.

Grafika: OMSZ

Az orvosmeteorológus szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket, a melegfrontra érzékenyekre gyakorol nagyobb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképesség. A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt megnőhet az agyvérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az olyan vérrögös elzáródások, amik szívinfarktust okozhatnak. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb. Az epileptikus rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek - írta Pukoli Dániel.