Még mindig nem nyílt meg a közvécé Ferencvárosban a baloldali politikai belháború miatt – videó

Még mindig nem nyílt meg a Bakáts Bunker-féle közvécé a IX. kerületben, mivel máig nem sikerült biztosítania a tűzvédelmi átalakításhoz szükséges 50 millió forintos támogatást a baloldali vezetésű önkormányzatnak. A képviselők hiába kértek korábban egy teljes felújítási tervet Baranyi Krisztináéktól, az mind a mai napig nem készült el. Az egyedüli előrelépés, ami történt az ügyben, hogy az épület felső szintjén ki lett alakítva egy rendes mosdó azzal a céllal, hogy az alsó szint lezárásával közvécének megnyitható legyen.

Ebben az épületben lenne a közvécé – a politikai csatározás levét mindenki megissza... Fotó: Metropol

A februári bizottsági tájékoztatóban szereplő információk szerint: A bérlemény több mint ezer négyzetméteres, több helyiségből álló kétszintes épületrész lesz. Tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a földszinti és az alagsori részt tűzgátló ajtóval ellátott szilárd szerkezetű fallal kell elválasztani egymástól.

De azt nem tudni, hogy ez mégis mikor fog megvalósulni, mivel egyelőre csak annyi derült ki, hogy a projekt „tervezés alatt van” csak, sőt azt még a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának is engedélyeznie kell. Ezután kerülhet csak sor a kivitelezésre és a földszint használatba vételére. A helyiségben korábban több rendezvény is volt, ám akkor nem számoltak azzal, hogy az ilyen helyiség tűzvédelme milyen műszaki megoldásokat követel meg. Ezért az épület nem tarthat nyitva, amíg a tűzvédelmi előírásokat nem tartják be.

Hónapok óta mozdulatlannak látszik a projekt, miközben a hivatal azt már régen véleményezte. Ferencvárosban régóta fagyos a viszony a baloldali képviselők és a korábban általuk támogatott polgármester között. A korábbi médiaháborús botrány után tavaly ismét egymásnak esett a polgármester és a baloldali többségű ferencvárosi képviselő-testület, utóbbiak ugyanis leszavazták Baranyi Krisztina és a kutyapárt színei­ben politizáló alpolgármester, Döme Zsuzsanna 50 milliós projektjét az újabb underground tér létrehozására.

Baranyi Krisztináékon múlik az illemhely sorsa – Fotó: Koszticsák Szilárd

Tavaly a májusi testületi ülésen vetődött fel, hogy kapjon 50 millió forintot a kultúráért felelős alpolgármester által tervezett projekt, a Bakáts Bunker, azonban még a baloldali képviselők sem szavazták meg a költségvetés-módosítást, amely lehetővé tette volna a beruházást. Maga a terv már hosszú ideje lóg a levegőben, a beruházás viszont régóta súlyos forráshiánnyal küzd. Tavaly kiderült ugyanis, hogy nem elég a megvalósításra a korábban erre szánt 12 millió forint, hanem összesen 50 millió forintra van szükség, ennyivel több költséggel jár ugyanis az indoklás szerint, hogy megfeleljenek a katasztrófavédelmi előírásoknak.

A képviselő-testület előbb tételes költségvetést kért a projektről. Bara­nyiék akkor azt ígérték, hogy a szeptemberi testületi ülésre részletes kimutatással fogják alátámasztani a tervet. A későbbi képviselő-testületi ülésen azonban ismét hiányoztak az 50 milliós projekt konkrétumai, amit a képviselők szóvá is tettek. Baranyi Krisztina erre úgy reagált: „másutt sehol nincs nem fehér falú kiállítóhely”, így lenne rá fizetőképes kereslet.

Az ügyben kerestük a kilencedik kerületi polgármesteri hivatalt azért, hogy megtudjuk, mikor tervezik végül átadni a közvécét, valamint azt is meg szerettük volna tudni, hogy ingyenes lesz-e vagy sem, amint válaszolnak, közzétesszük.

Íme videónk, amelyben a járókelők is megszólalnak: