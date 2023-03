Elátkozott hely Budapesten: 10 év, 8 zuhanás - Helyszíni riport!

A Boráros téri Duna-partról szinte évente lezuhan valaki. A legutóbbi eset is csupán néhány napja történt, de előtte egy hónappal is leesett valaki a Petőfi híd pesti lábánál a rakpartra. Pedig még egy betonfal is elválasztja a járdát a mélységtől.