Külsős cégen keresztül bírságolná az autósokat Baranyi Krisztina?

Teli parkolóhelyek, zsúfolt utcák, nehézkes közlekedés, csak pár dolog, ami a leginkább jellemzi a IX. kerületet manapság. Továbbra is áll a bál a ferencvárosi kizárólagos parkolás ügyében, ahol Baranyi Krisztina diszkriminatív intézkedése további szankciókkal sújtja az autósokat – számolt be róla a Célpont.

Ferencváros bizonyos részein kizárólag a lakosságnak fenntartott parkolóhelyeket hoztak létre

Fotó: Bánkúti Sándor

A kerület baloldali vezetése tízezer forintra bünteti azt, aki Ferencvárosban este 6 és reggel 7 óra között engedély nélkül a helyi lakosság számára fenntartott parkolókba áll be a kocsijával. Az önkormányzat a területen lévő 4351 fizetős parkolóhelyből 1205-öt jelölt ki az ott élőknek. Azok, akik nem rendelkeznek éves lakossági kerületi engedéllyel, azok a kijelölt helyen, a kijelölt időtartam alatt nem állhatnak meg.

Az intézkedés alaposan kiverte a biztosítékot a helyiek körében, sokan úgy vélik, hogy a lépéssel csak azt éri el a kerületi vezetés, hogy sehol se tudjanak parkolni az autósok. Ugyanakkor nemcsak a lakóknak gyűlik meg a baja a rendelkezéssel, hanem az albérlőknek, az éttermek vendégeinek, és az egyes szolgáltatóknak is.

A Ráday utcában olyan helyekre is kijelölték kizárólagos várakozási helyeket, ahol teraszok lesznek majd nemsokára

– mondta Hír TV kérdésére Gyurákovics Andrea.

Alaposan kiverte a biztosítékot a helyiek körében az új parkolási rendelet Fotó: Bánkúti Sándor

A kerület fideszes frakcióvezetője szerint Baranyiék nem gondolták át azt sem, ha a kerületebe valakihez áruszállítók, családtagok, vagy barátok érkeznek, akkor ők hová fognak tudni majd parkolni. A politikus azt is elmondta, hogy a parkolóhelyek száma nem lett több, mint ahogyan a parkoló autóknak a száma sem. Gyurákovics Andrea szerint aggodalomra ad okot az is, hogy a parkolótáblák sokszor olyan helyen vannak elhelyezve, amiket alig lehet észre venni. Mindezek tükrében felmerül a kérdés, hogy mi volt a cél, elsődlegesen a bírságolás, a pénzbehajtás, vagy pedig a kerületiek parkolásainak érdeke?

Az nem jó megoldás, ha az egymással szomszédos kerületek eltérő szabályozást alkalmaznak, ahol az egyikben kedvezményez, míg a másikban eltérő szabályozást alkalmaznak

– mondta a Hír TV stábjának kérdésére a Gyulainé Tóth Zsuzsanna a Magyar Autóklub közlekedési szakjogásza.

A szakember szerint a megoldás az egységi parkolási rendszer lenne, ami részben tavaly sikerült is, mivel egységes díjakat vezettek be. Mint mondta a helyiek számára az lenne a legjobb, ha mélygarázsba, vagy parkolóházakba tudnák letenni az autójukat a lakosok. Erre pedig van is példa, pont az ellenzéki vezetésű XIII. kerületben, ahol a helyiek csekély összegért parkolhatnak az egyik bevásárló- központ mélygarázsában.

Baranyi Krisztináék teljesen ellehetetlenítenék az autósokat Fotó: Koszticsák Szilárd

A fővárosnak és az ellenzéki kerületeknek több forgalomkorlátozási próbálkozása is volt a közelmúltban. Ezeket mind arra fogták, hogy szeretnék a levegőt tisztábbá és a várost élhetőbbé tenni. Mindez csak azért érdekes, mert a kerületben a zöld rendszámos környezetkímélő autók sem állhatnak meg.

Az albérlőknek is óriási bosszúságot okoz a helyzet, mivel a legtöbb lakos nem állandó lakcímmel, hanem tartózkodási engedéllyel rendelkezik az adott címen, éppen ezért éves parkolási engedélyt nem igényelhet.

Ferencvárosban a fizetős parkolás este 22 óráig tart, ugyanakkor azt nem tudni, hogy ki ellenőrzi azokat az autósokat, akik a fennmaradó időig parkolnak, reggel 7-ig. A kérdés már csak azért is érdekes, mert az utóbbi években Baranyiék alatt felére csökkent a közterület-felügyelők száma. A helyi Fidesz úgy tudja, hogy a kerület baloldali vezetése külsős cégek bevonásával oldaná meg a problémát, ugyanakkor kérdéses, hogy az adott cég rendelkezik-e majd az ehhez szükséges jogosítványokkal.