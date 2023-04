Lassan egy éve kómában fekszik Szilágyi Ricsi, pici lánya várja haza

Raliautóktól volt hangos vasárnap Salgótarján, ahol jótékonysági autós napot tartott a Mester Motorsport Club. A rendezvény célja Szilágyi Richárd fiatal raliversenyző külföldi kezelésének támogatása volt, aki közel egy éve fekszik kómában. Mint arról lapunk korábban már beszámolt, a fiatal bajnok navigátor szíve 2022 májusában, a Dunakanyar Rally pályabejárása közben állt meg hirtelen, minden előzmény nélkül. A raliversenyzőt felesége és kislánya várja haza.

Szilágyi Ricsi (jobbról) gyógyulását egy külföldi műtét segítené. Fotó: Parti Krisztina

1 millió forinttal közelebb a célhoz

Ricsi gyógyulását nagyban elősegítené egy külföldi kezelés, melynek ára 40 millió forint. A cél nincs messze, hiszen 20 millió forint már összegyűlt a fiatal édesapa javára. Salgótarjánban a Mester Motorsport Club szervezett jótékonysági autós vasárnapot Ricsiért, ahol a cél 1 millió forint összegyűjtése volt. A gyűjtés azonban a várakozásokat túlszárnyalva, meghaladta a célul kitűzött összeget.

Nagyon nagy sikere volt az eseménynek, közel ezer résztvevővel. Volt, aki Szegedről utazott egészen Nógrád megyéig, hogy Ricsi gyógyulását támogathassa

– mesélt a sikerről Mester László, az esemény szervezője, aki a Metropolnak elmondta, hogy 36 raliversenyzővel és több, mint 80 tombolanyereménnyel várták az érdeklődőket.

Megtelt a salgótarjáni hipermarket parkolója a kipufogógőz szerelmeseivel. Fotó: Szemi Sport Photography

Hatalmas sikere volt az eseménynek Salgótarjánban

Az esemény egyedisége, hogy Salgótarján polgármestere köszöntötte az érdeklődőket, aki tavaly májusban ott volt Szilágyi Ricsi mellett a Dunakanyar Rally pályabejárásán, sőt: ő maga végezte Ricsi újraélesztését, amikor a navigátor szíve megállt.

Megmutattuk, hogy Salgótarjánban összetartó ralis közösség van. Itt ha baj van valakivel, akkor oda kell magunkat tenni. A rendezvényen leszögeztük, hogy ez nem verseny. Vasárnap mindenki Ricsiért nyomta a gázt

– árulta el Mester László, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg 1 millió 200 ezer forint körül áll az adomány, de még nem zárták le a bankszámlát, így még mindig lehet utalni, a közleményben megjelölve Ricsi nevét. A pontos végösszeget is kiszámolják hamarosan, összeadva a tombolából és az adománydobozokból befolyt összeget is. Az eseményen az érdeklődők nem csak nézhették a versenyzők mutatványait, de ki is próbálhatták milyen egy raliautóban ülni.

A résztvevők raliautóba ülve is támogathatták Ricsi gyógyulását. Fotó: Szemi Sport Photography