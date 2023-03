Szívszorító a kómában fekvő ralis és felesége története: „mindig azt éreztem, hogy együtt mindent le tudunk győzni"

Parti Krisztina és Szilágyi Richárd szerelmi története veszélyesen tökéletesen indult: februárban volt 7 éve, hogy megismerkedtek, 2 éve augusztusban pedig össze is házasodtak. A tragédia előtt két hónappal költöztek be közös álomotthonukba, tavaly áprilisban pedig azt is megtudták, hogy gyermekük lesz. Ekkor azonban nem várt dolog következett be: a fiatal férj szíve egy májusi pályabejáráson hirtelen megállt, azóta kómában fekszik.

Ricsi és Krisztina élete a tragédia előtt álomszerűen alakult Fotó: Parti Krisztina

„Mindig azt mondtuk egymásnak, hogy együtt mindent meg tudunk oldani”

Ricsi életének kiskora óta fontos része a rali. Navigátorként és pilótaként is űzte ezt a sportot. Az életvidám, örökmozgó férfi épp a Dunakanyar Rally pályabejárásán lett rosszul, amikor váratlanul megállt a szíve.

Mindig is ilyen kapcsolatra vágytam, mindenben kiegészítjük egymást, igazi nagybetűs szerelem a miénk

– nyilatkozott a Ripostnak Krisztina, Ricsi felesége, aki 2022 decembere óta édesanya is. Elmondta: a tragikus napon 1 perc alatt összeomlott számára minden.

„Nem tudtam felfogni, talán a mai napig nem is fogtam igazán ezt fel. Mindig azt mondtuk egymásnak Ricsivel, hogy együtt mindent megoldunk, és ebben a helyzetben most nekem kell benne ezt erősítenem, hogy ki kell tartania. Ez a legkevesebb, amit tehetek érte most” – fogalmazott a kétségbeesett feleség.

Jankát még sosem tarthatta karjában az édesapja

Ricsi és Krisztina 2022 áprilisában tudta meg, hogy babát várnak. Rá egy hónapra azonban bekövetkezett a váratlan tragédia. Miután megállt Ricsi szíve, többszöri újraélesztés után napokig élet-halál között lebegett, majd oxigénhiányos állapot lépett fel nála és kómába esett. A fiatal versenyző azóta is éber kómás állapotban van, így a decemberben megszületett kisbabájukkal még csak nem is találkozhatott.

Nagyon nehezen viselem, hogy nincs velünk Ricsi, és talán napról napra egyre nehezebb lelkileg. Fáj, hogy nem élheti át velünk közösen a kislánya első nevetését, gagyogását

– osztotta meg Krisztina, aki várandósan is bejárt nap mint nap kórházban fekvő szerelméhez.

„Mindig hittem benne, ebben a helyzetben is hiszek benne. Tudom, hogy maximálisan azon van, hogy visszajöjjön közénk” – tette hozzá az édesanya.

Krisztina sokszor együtt nézte kómában fekvő férjével a raliversenyek élő közvetítését a kórházból Fotó: Parti Krisztina

Ricsi gyógyulásáért az egész ralis közösség összefogott

Hosszas kutakodás után Krisztinának egy németországi klinikával sikerült felvennie a kapcsolatot, ott a kiküldött orvosi leletei alapján fogadnák Ricsit, ugyanis biztató eredményeket értek el hasonló állapotban levő páciensekkel. A kezelés és a kiutazás azonban nagyon drága: a családnak 40 millió forintra van szüksége, hogy Ricsi megfelelő kezelésben részesüljön.

Éppen ezért összefogott az ország ralis közössége, több városban is jótékonysági gyűjtést és autós eseményt szerveznek a pénz előteremtésére.

Minden egyes kezdeményezést könnyes szemmel olvasok. Megható, hogy ennyi sok jó ember szeretne segíteni Ricsinek. Mindig mondjuk neki, ha valaki valamit kezdeményez a számára. Szerintem sosem gondolta volna, hogy ennyi ember gondol rá

– mesélte meghatódva Krisztina, aki bár tudta, hogy összetartó a ralis közösség, nem gondolta volna, hogy ennyire.

Csaknem 20 milliót már sikerült összegyűjteni

A gyűjtés jelenleg körülbelül a felénél tart, még közel 21 millió forintra lenne szüksége a családnak Ricsi teljes kezeléséhez.

„Az, hogy mikor gyűlik össze, sok mindentől függ. Bízom benne, hogy minél hamarabb, ugyanis Németországban egy teljes átvizsgálás várna rá, ami alapján a kinti specialisták összeállítanának egy egyénre szabott terápiát a számára” – árulta el a részleteket az ifjú feleség, aki bízik benne, hogy hamarosan összegyűlik a pénz és visszakaphatja élete szerelmét.

Ricsi felesége mindent megtesz, hogy szerelme visszatérjen hozzá és kislányukhoz, Jankához Fotó: Parti Krisztina

Ricsi jelenleg egy debreceni ápolási osztályon fekszik – állapota május óta sokat fejlődött. Reagál a környezetére, 3 hét után le tudták venni a lélegeztetőgépről és már az etetéssel is próbálkoznak nála, ám kommunikációra egyelőre nem képes. Pont ezért lenne szükség az intenzív rehabilitációra és gyógytornára, hogy fizikálisan erősödhessen a fiatal ralis navigátor.

Debrecenben azonban nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök a kezeléshez, Magyarországon pedig nincs olyan intézmény, ami fogadni tudná Ricsit. Krisztina azonban nem adja fel: kitartóan bízik abban, hogy összegyűlik a pénz férje németországi kezelésére.

Ha most hallana, azt mondanám neki, hogy tartson ki, és legyen még továbbra is nagyon erős, mert mindennél jobban szeretjük, és várjuk haza Jankával

– fogalmazott Krisztina.