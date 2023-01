5 centit nőtt a műtétek miatt a kómából felébredő fiú, aki most megszólalt

Matyi, a pomázi fiú élete és „újjászületése” maga a csoda. Csaknem belehalt, amikor elgázolta a őt a HÉV – túlélte, de kómába esett. Aztán egyszer csak, éppen a születésnapján újra felébredt – most pedig jól halad a gyógyulás útján. Most elmesélte, mit élt át eddig.

Egy őszi reggelen éppen suliba indult Pomázról, amikor csaknem véget ért az élete: figyelmetlenül kilépett az érkező HÉV elé.

A fiú egy HÉV-szerelvény alá került, és kómába esett Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A középiskolás fiúval édesapja beleegyezésével készítettünk interjút. A család csodának tartja, hogy Matyi szinte teljesen felépült a baleset óta, ezért nincs kifogásuk az ellen, hogy elmesélje a részleteket.

– Nagyon fáradtam indultam iskolába, mert egész éjjel nem aludtam, annyira köhögtem. Éppen zenét hallgattam, be volt dugva a fülem, és félálomban voltam, ezért nem vettem észre, hogy jön a HÉV-szerelvény – mesélte a tinédzser, aki azonnal elájult, ahogy elütötte a hatalmas jármű. Csak akkor tért magához, amikor már a zöld kocsi alatt feküdt, és a tűzoltók másztak be érte. Vannak halovány emlékei, ahogy beteszik a mentőhelikopterbe, majd a kórházban a műtő képei is felvillannak előtte – aztán kómába esett.

Arról nincsenek emlékei, hogy a kómában mi történt körülötte, és amikor felébredt – csodával határos módon éppen a születésnapján –, az azután következő napokra sem igazán emlékszik.

Csoda, hogy túlélte...



De mára már jól van: nekünk chaten sikerült kommunikálni vele. Remek helyesírással, elütések nélkül gépelt. Tollal még nehezen ír, de a telefonon pötyögéshez csak két ujj kell. – Beszélni ugyanúgy tudok, mint régen. A bicegő járástól eltekintve majdnem teljesen helyrejöttem. Még három hétig kezelnek, utána hazamehetek a kórházból – közölte örömmel.

30 kilót veszített a súlyából, de főleg izmokat – most amint lehet, újra elkezd súlyzózni

A fiút a kórházban sokan látogatták, természetesen a szülei és két testvére is. Nagy boldogság számára, hogy a barátnője is kitartott mellette.

– A kedvesemnek csak az nem tetszik, hogy 20 centivel rövidebb a hajam, és 30 kilóval kevesebb vagyok... Ilyen sokat fogytam a kómában. De nem zsírt adtam le, hanem színtiszta izmot. A hobbim a testépítés volt, remélem, idővel a konditerembe is visszatérhetek. Most 60 kiló vagyok, de a műtétek hatására nőttem 5 centit! – fejezte be Matyi.

Zsolt, a fiú édesapja hozzátette: a család nagyon megkönnyebbült, hogy Matyi túlélte – könnyen belehalhatott volna... A fiúnak szerencsés esetben az iskolában sem kell évet ismételnie, az osztályozóvizsgáit májusra tűzték ki.