Itt a nagy húsvéti csokinyúlmustra! Hol milyen van, és mennyibe kerül? – Videó

Megindult a nagy húsvéti roham az üzletekben a sonka és minden más húsvéti termék után, már a neten is mindenki arról olvasgat cikkeket, hogy mi a jó húsvéti sonka titka, bár az áremelkedések sokakat óvatossá tesznek a vásárlásban.

A gyerekek kedvence természetesen továbbra is a csokinyúl. Az árak tekintetében rendkívül nagy a szórás, ám egy kis odafigyeléssel több száz forintot spórolhatunk. A Ripost megnézte, hogy az egyes boltokban milyen árakra számíthatunk, és azt is, milyen újdonságok vannak az idei kínálatban.

Óriási a szórás az árak tekintetében – Fotó: Ripost

A gyártók az alapanyagok és az energiaár változására hivatkozva többletköltségeik egy részét áthárították a vevőkre. Emellett az úgynevezett népegészségügyi termékdíj is befolyásolja az árakat már tavaly júniustól

– mondta a Ripost megkeresésére a Magyar Édességgyártók Szövetsége.

A gyártók 15-20 százalékkal emelték idén a húsvéti figurák árát. Egyes boltokban ennél nagyobb drágulás is lehet, mert a boltosok az emelt kiskereskedelmi adót és az árstop miatti egyéb veszteségeiket is megpróbálják a kelendő húsvéti áruk árába beépíteni.

Sajnos idén tömeges akciókra nem lehet számítani, az árakon nem csökkentenek a gyártók, inkább új színekkel, csomagolással, különleges ízesítéssel próbálnak kedvezni a vásárlóknak.

Az utóbbi években a rosszemlékű „tortabevonós” nyulak ideje kezd lejárni, és már kevés olyan csokinyulat találni, aminek az alakja egyértelműen a mikulás csokik formájára hajaz...

A sós-édes kombináció egyre keresettebb, szinte minden gyártó kínál sós-karamellás terméket. Cukor- és laktózmentes csokoládékból is egyre több van, már csokinyusziból is találni ilyeneket. Fontos kiemelni, hogy az áremelkedés ellenére a magyarok továbbra sem mondanak le a minőségi elvárásokról, inkább ritkábban, kisebb mennyiségben vásárolják az adott termékeket.

A gyártók számos új csokinyúllal készülnek – Fotó: Ripost

Az utóbbi időben több áruházlánc is számos újítással jelent meg a piacon, a boltokat elárasztották az „aranynyulak”.

A Tesco legolcsóbb csokinyuszija a Figaro 40 grammos tejcsokoládéja, ami 269 forintba kerül. 1099 forintért viszont már kaphatunk egy 75 grammos Kinder nyulat is. Az áruházlánc legdrágább nyula 1749 forintba kerül, igaz, a Kinder 160 grammos kiszerelése nagyon jónak ígérkezik – de ennyi pénzért legyen is jó...

Egy kis odafigyeléssel sokat spórolhatunk a csokinyulakon – Fotó: Ripost

Az Aldiban is vegyes a szórás, a legolcsóbb 45 grammos Milka itt 459 forintot kóstál, hasonló árban van a Boci is, ami a 70 grammjával 499 forintba kerül. Egy picivel drágábban, 799 forintért viszont már kaphatunk 200 grammos kiszerelést is a Monarc termékéből, amelyet aprított mogyoróval ízesítettek. A gyártó külön húsvéti ajándékcsomaggal is várja a vásárlókat, 999 forintért tejcsokoládés, kakaós öntettel töltött csokinyulakat és csokitojásokat is kaphatunk.

Legolcsóbb kiszerelés Legdrágább kiszerelés Tesco Figaro 269 Ft (40 gramm) Kinder 1749 Ft (160 gramm) Aldi Milka 459 Ft (45 gramm) Kinder 999 Ft (170 gramm) SPAR Figaro 289 Ft (40 gramm) M&M 1499 Ft (175 gramm) Coop Saját márkás 189 Ft (34 gramm) KitKat 899 Ft (85 gramm) Penny Market Cosmo 85 Ft (30 gramm) Milka 799 Ft (100 gramm)

A holland áruházláncban, a SPAR-ban a legbarátságosabb árú 40 grammos Figaro csokinyúl 289 forintba, a Boci hasonló, 82 grammos terméke már jóval többe kerül (749 forint). Az egyik legdrágább termék viszont kétségkívül a Lindt étcsokoládéja, annak 50 grammos kiszereléséért 1199 forintot kérnek el a kasszánál. Aki a különlegességre vágyik, annak kiváló választás lehet az M&M’s drazsés csokinyuszija, igaz, a 175 grammos figura nem olcsó, 1499 forint. Újdonság viszont, hogy itt is több húsvéti ajándékcsomaggal találkozhatunk. A Tibi 114 grammos húsvéti csomagja húsvéti tojással és tejcsokoládéval 899 forintba kerül.

A magyar tulajdonban lévő Coopban viszonylag olcsón juthatunk csokinyuszikhoz, a legolcsóbb likőrös krémmel töltött, 34 grammos kiszerelésű csokifigura mindössze 189 forint. Egy picivel drágábban már viszont kaphatunk 40 grammos Boci nyulat is (elnézést a képzavarért, de tényleg Boci a csokinyúl márkája), ez 449 forint. Az egyik legdrágább termék a KitKat 85 grammos csokinyuszija 899 forintért.

A Penny Marketben is viszonylag olcsón juthatunk édességhez, a legolcsóbb nyúl a Cosmo nyuszija, amiből 30 gramm 85 forintba kerül, igaz, ez tejbevonatos, azaz nem csokoládéból készült. A Tibi 40 grammos nyula 379 forintos árcímkét kapott. A termékek közül itt a legdrágább a Milka 100 grammos verziója és a KitKat 85 grammos kiszerelése. Előbbi 799, utóbbi 599 forintot kóstál.

Íme egy videó arról, ki milyen szempontok alapján vesz csokinyuszit: