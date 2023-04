Érkezik a pápa! A hosszú hétvége legfontosabb eseményei egy helyen

Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországon tartózkodik. Mivel a pápa az egészségi állapota miatt nem látogathat el vidékre, ezért minden, a pápalátogatáshoz köthető program Budapesten lesz. Így a lezárások és forgalomkorlátozások is főként a fővárost érintik.

A pápalátogatás biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kijelentette, hogy minden készen áll Ferenc pápa pénteken kezdődő háromnapos apostoli látogatására. Fotó: Stefano Spaziani / Northfoto

Ezeken a programokon lehet részt venni

Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának hivatalos programterve a ferenc2023.hu című honlapon érhető el. Az ott olvasható információkból kiderül, hogy az itt töltött három nap egyikén találkozik a szentatya a papság és a szerzetesek képviselőivel, az elesettekkel és segítőikkel, a fiatalokkal és a tudomány képviselőivel is. Emellett szentmisét pontifikál a híveknek a Kossuth téren. Ezen programok némelyikén csak regisztrációval, némelyikén anélkül is részt lehet venni.

A pápalátogatás programjai Helyszín Dátum A program leírása Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Várnegyed 2023. április 28. péntek, 10:00 Ünnepélyes fogadják a pápát a Sándor-palota előtti téren. Budapest, Szent István-bazilika 2023. április 28. péntek, 17:00 Találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal. Budapest, Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthona 2023. április 29. szombat, 08:45 Magánlátogatást tesz a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában Budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom 2023. április 29. szombat, 10:15 Találkozik szegényekkel és menekültekkel Budapest, Papp László Budapest Sportaréna 2023. április 29. szombat, 16:30 Fiatalokkal találkozik a Papp László Sportarénában. Budapest, Kossuth Lajos tér 2023. április 30. vasárnap, 09:30 Szentmisét tart a Kossuth Lajos téren. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar 2023. április 30. vasárnap, 16:00 Találkozik az egyetemi és kulturális élet képviselőivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Itt lesznek útlezárások, közösségi közlekedést érintő változások

A BKK tájékoztatása szerint biztonsági okokból több forgalmas útvonalat és csomópontot is időszakosan lezárnak a pápa látogatása miatt. Mivel a korlátozások a BKK járatait is érintik – sőt a közösségi kerékpárkölcsönzést is –, létrehoztak egy külön oldalt, ahol a valós idejű közlekedési információk olvashatók és ahol az is kiderül, hogyan érdemes vasárnap délelőtt a Kossuth Lajos téri ünnepi szentmisére utazni. A részletek a linkekre kattintva olvashatók:

A rendőrség is közzétett egy igen részletes leírást arról, mikor, hol és mi lesz lezárva.

Ingyen lehet a fővárosba utazni a pápalátogatásra

A MÁV-Volán-csoport és a GYSEV díjmentes utazást biztosít az ország bármely pontjából a fővárosba az április 29-én a Rózsák terén és a Papp László Budapest Sportarénában tartandó rendezvényekre, valamint április 30-án, az őszentsége Ferenc pápa által a budapesti Kossuth téren bemutatandó szentmisére érkező és onnan hazatérő zarándokok számára – írja a MÁV a közleményében. Az ingyenes utazáshoz a következőre van szükség: április 28-án a másnap tartandó rendezvényekre (Rózsák tere, Papp László Budapest Sportaréna) való belépést igazoló regisztráció bemutatására, 29-én és 30-án semmit nem kérnek az utazóktól.

Ferenc pápa vasárnap délelőtt a Kossuth téren celebrál szentmisét, ezen külön regisztráció nélkül, a biztonsági ellenőrzést követően bárki részt vehet. A szentmisét a Szent István-bazilikánál kivetítőn is figyelemmel lehet kísérni Fotó: Angelo Carconi / MTI

Május 1. a munka ünnepe

A munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. Budapesten és az ország több pontján is számos rendezvényt tartanak ennek alkalmából.

A hosszú hétvége időjárása

Pénteken eleinte napos, gomolyfelhős időnk lesz; majd beborul az ég, és nyugat felől egyre többfelé ered el az eső. A délies szél megélénkül. 14 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat délelőttig még szórványosan lehet eső, záporeső, majd csökken a felhőzet. Déltől a legtöbb napsütés a középső tájakon lesz, nyugaton és északkeleten még délután is lehet zápor. Az északias szél élénk lesz.

Vasárnap többórás napsütésre van kilátás, délután újabb felhősödéssel. Nem valószínű csapadék. 20 fok körüli kellemes tavaszi meleg lesz.

Május 1-jén erősen felhős idő ígérkezik, azonban csak elszórtan fordul elő zápor. Az északkeleti, keleti szél egyre inkább megerősödik. 19 fok körüli értékeket mérhetünk a köpönyeg.hu szerint.

Indul a strandszezon – ezek a strandok nyitnak a hosszú hétvégén

A május elsejével záródó háromnapos hétvégén nyitnak az első fürdők, strandok idén. Jellemzően több lépcsőben helyezik majd üzembe a medencéket: egy részüket már április végén, majd májusban a többit, a maradékot pedig június második felében – írja a termalfurdo.hu. Például az ország legnagyobb fürdőjében, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri részén csak a strandot nyitják meg, a Prémium Zóna és az Aquapark később áll majd a vendégek rendelkezésére.

Ezek a fürdők, strandok nyitnak idén a legkorábban Fürdő/település Nyitás várható ideje Fürdő/település Nyitás várható ideje Árpád Fürdő, Békéscsaba 2023. április 29. Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 2023. április 29. Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő 2023. április 29. Gellért Gyógyfürdő, Budapest (hullámmedence) Nyitva április 22. óta Palatinus Strand, Budapest 2023. április 29. Hungarospa Hajdúszoboszló 2023. április 29. Igali Gyógyfürdő 2023. április 29. Lenti Termálfürdő 2023. április 28. Szent Erzsébet Gyógyfürdő, Mórahalom Nyitva április 6. óta Napfényfürdő Aquapolis, Szeged 2023. április 28. Zalakarosi Fürdő 2023. április 29. Forrás: termalfurdo.hu

A hosszú hétvégén nyitnak az első fürdők, strandok Fotó: Pixabay

Egri Kati, az Abigél Bánki Annája 70 éves

Az Abigél című televíziós sorozat egyik sztárszereplője, Egri Kati (Bánki Anna szerepét alakította a népszerű filmben) 1953. április 29-én született Budapesten. A Jászai Mari-díjas magyar színésznő 1975-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A filmes munkák mellett pályafutása során az ország számos színházában megfordult: játszott a Nemzeti Színházban, a Radnóti Színházban, a Budapesti Kamaraszínházban, valamint Veszprémben, Szolnokon és Zalaegerszegen is.

Szombaton lesz a csillagászat napja

A csillagászat napja, amely mozgó ünnep, a Hold-fázishoz igazodik, idén április 29-ére esik. Ezen a napon az ország számos pontján várják csillagászati bemutatóval, ismeretterjesztő programokkal a csillagászat iránt érdeklődőket.

Idén április 29-e a csillagászat napja Fotó: Pixabay.com

Április 29-e a tánc világnapja

A „balett Shakespeare”-jeként ismert, 1727-ben született Jean Georges Noverre születésnapján világszerte táncművészeti előadásokkal ünneplik a tánc világnapját. Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre.

A magyar film napja lesz vasárnap

A magyar film napját április 30-án idén is több moziban ünnepelhetjük. A Corvinban a közelmúltban felújított filmekből készülnek válogatással, a Tabánban a nemrég bemutatott magyar sikerfilmek peregnek, a Kinóban pedig olyan alkotásokat vetítenek, amelyeket nagy vásznon elvétve, rövid ideig, vagy egyáltalán nem lehetett látni.