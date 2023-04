Anyagköltségre kért el tetemes összeget, majd meglépett a pénzzel - keresik a további károsultakat!

A budakalászi ház tulajdonosai jelenleg hasonló károsultakat keresnek, eddig egy családot találtak.

Kontár módon tette be az ablakot a férfi Fotó forrása: A ház tulaja

Egy gyerekkori álom

Tímea és férje 5 évvel ezelőtt valósították meg álmukat, Budakalászon vásároltak egy parasztházat. A ház tájvédelmi területen áll, falai vályogból készültek, éveket kellett várniuk arra, hogy kiszáradjon. A családnak végre kölcsön és rengeteg spórolás után sikerült annyi pénzt félretennie, hogy megkezdhessék a fürdő és a konyha kialakítását, továbbá a vízvezetékek és a villany korszerűsítését.

Feladtak egy hirdetést, amelyben kivitelezőt kerestek. Erre jelentkezett Sz. Gábor, eredetileg egy K. Géza elnevezésű profilon keresztül. Mivel igazán megnyerő személyisége volt és árban is megfelelőnek találták az ajánlatot a tulajdonosok, így megbízták a ház korszerűsítésével.

Halmozódtak a problémák

Szeptember elején indult a beruházás és bár ekkor még minden rendben volt, hamarosan elkezdett problémássá válni az együttműködés. Először csak azzal volt gond, hogy nem akarta olyan mélyre levinni a vízvezetéket, mint kellene, de ezt rögtön egyeztették és megoldották.

Minden pénz átvételnél adott elismervényt

– mesélte Tímea, aki elmondása szerint mindig próbál megbízni az emberekben, így számukra ez is megnyugtató tény volt.

Azonban nem sokkal később az inflációra hivatkozva Sz. Gábor elkérte tőlük az anyagok árát előre, hogy ne legyen drágább a kivitelezés, mint amiben megállapodtak. Az összeget Tímeáék át is adták, majd ekkor jelezte a vállalkozó, hogy az ablakokra biztosan kell várniuk 6-8 hetet. A munkálatoknak ennek értelmében is legkésőbb decemberig be kellett volna fejeződniük, de ez a mai napig nem történt meg.

Anyagi problémák és kontár munka

A férfi anyagi problémákra hivatkozva a még befejezetlen munkálatokra is elkérte a pénzt, majd folyamatosan lemondta az időpontokat. Először ő volt beteg, majd a gyereke, aztán a csapata, mindig volt valami kifogása. Tímeáék nem vártak tovább, megkérték, hogy fejezze be a munkálatokat, vagy fizesse vissza a pénzt. Ezt követően pár nap alatt kontár módon berakott egy ablakot.

Arra játszott, hogy megkezdi a munkát, hogy ne lehessen büntetni érte

– vélekedik Tímea, aki nem sokkal később feljelentést tett a rendőrségen, mivel a férfi sem a megrendelt alapanyagokat, sem a számlákat, sem pedig a pénzt nem tudta felmutatni. Tímea elmondása szerint három millió forintos káruk keletkezett. Ezt követően kezdték megkeresni azokat, akik hasonlóan jártak a vállalkozóval.

Megkérdeztük a BRFK-t, hol tart a nyomozás, de adatvédelmi okokra hivatkozva nem kaptunk választ.