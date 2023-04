Óbuda: a bérlakásprogram csak egy ócska hazugság?

„A híres építkezés, ahol a tervek szerint 15 »tanácsi« lakás is megépül majd. 300 másik mellett. Doktor »Deal« 15 garzonlakásért boltolta el a pünkösdfürdői telket” – írja az egyik kerületi lakó a városrész Facebook-csoportjában a Pünkösdfürdő utcai építkezés kapcsán. „De ha jól emlékszem a választási kampányára, nem 15 önkormányzati szociális lakást ígért, ugye? Ennyit sikerült 5 év alatt?”– kérdezi egy másik, amelyre jött is a válasz: „Nem, 200-at ígért. Nulla lesz belőle, ugyanis ezek sem szociális bérlakások lesznek. Szociális célra a világon sehol nem vadiúj luxusingatlanban engednek át lakásokat. Szociális alapú bérlakásnak a jelenleg lakatlan, lerobbant állapotú lakások lettek volna alkalmasak, miután felújították, lakhatóvá tették azokat. Ehelyett úgy hirdették meg ezeket piaci alapú bérlakásként, hogy a pályázat nyertesének kell saját költségen felújítani. Nehogy már valamit csinálniuk kelljen polgiéknak...” Egy másik lakó szerint: „Benne van a kiírásban, hogy milyen értékben kell felújíttatni. Hogy aztán azt a bérlő mennyiből oldja meg, az ő dolga. Viszont nyilván bizonylatokkal kell igazolni a kiadásokat, tehát saját munka, családi kaláka eleve kizárt” –jegyezte meg egy másik kerületi. Tisztázzuk, a polgi nem 200 új bérlakásról, hanem 200 új SZOCIÁLIS bérlakásról beszélt. A most épülő 15 NEM az lesz...Konkrétan nulla darab SZOCIÁLIS bérlakás létesült eddig... Ha akár egyet is létesíteni kívánna ebben a ciklusban, arról már tudnunk kéne” – írta egy másik helyi.