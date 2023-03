Háborognak az óbudaiak: a kerület baloldali vezetése megszünteti a 24 órás orvosi ügyeletet

Alaposan kiverte az óbudaiak körében a biztosítékot, hogy a kerület baloldali vezetése megszünteti a 24 órás ügyelet a III. kerületben, miután Óbuda-Békásmegyer önkormányzata felbontotta a szerződését az IMS ügyeleti szolgáltatóval. A 2023. április elsejétől megszűnő Vihar utcai ügyelet a hosszú ideig fontos szerepet töltött be a helyiek egészségügyi ellátását illetően.

A helyiek értetlenül állnak a döntés előtt. Fotó: MTI

Az önkormányzat nemrég közbeszerzést írt ki az ügyelet ellátására, ám a felhívásban csak az éjszakai és a hétvégi ellátás szerepelt, azaz nagyon úgy néz ki, hogy szombattól megszűnik a 8-tól 20 óráig tartó ügyeleti ellátás. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezután az önkormányzat hogyan kívánja majd pótolni a kieső betegellátást, mivel a háziorvosok rendelési és készenléti ideje összesen 8 óra, míg a lefedendő időintervallum 12 óra.

A lakosok ihatják meg a levét az átgondolatlan döntésnek

A helyzet azért is érdekes, mert a háziorvos a rendelési idejében nem hagyhatja el rendelőjét. Mivel a legtöbb rendelőben 8–12, illetve 15–19 óra között tart a rendelés, több óra is lefedetlenül marad, a készenléti időkkel is. Mindezek tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a döntés valóságos kommentcunamit indított el a helyiek körében. Még Óbuda-Békásmegyer polgármestere is a kommentelők közé lépett, nem sokra rá pedig az önkormányzat honlapján is megjelent egy hír, amiben az önkormányzat azt írta:

Önkormányzatunk korábbi felnőtt háziorvosi ügyeleti szerződése április 1-jén lejár. Az új szerződésre közbeszerzést írtunk ki, amely eredménytelenül zárult. Az előzetes ajánlatok alapján a 24 órás ügyelet költségei sajnos jelentősen, a korábbiak háromszorosára nőhetnek.

– írták közleményükben.

Kiss Lászlóék döntése alaposan felbőszítette a lakosokat Fotó: Magyar Nemzet

Az önkormányzat szerint az új közbeszerzés lezártáig is biztosított lesz a kerületiek ügyeleti ellátása, mivel a feladattal ideiglenesen egy új egészségügyi szolgáltatót bíztunk meg. De azt továbbra sem tudni, mi lesz az új ügyelet telefonszáma, valamint azt sem, hogy mi lesz reggel 8 és este 20 óra között. Az ügy már csak azért is érdekes, mert nemrég a kerület baloldali polgármestere, Kiss László keményen szidta a kormányzatot: „A képviselő-testület nemet mondott a kormányzati tervekre, nemet mondott a szakrendelőnk lezüllesztésére, és nemet mondott az egészségügy további szétrombolására” – mondta, vicces módon éppen azelőtt a szakrendelő előtt, amelyet éppen most újítanak föl kormányzati forrásból. Arról nem is beszélve, hogy a beruházásnak már 2010-ben el kellett volna készülnie, ám a polgármester folyamatosan megtagadta a hozzájárulási szerződések aláírását, azért, hogy a felújításra kapott összeget másra használja fel.

Gyepes Ádám fideszes önkormányzati képviselő lapunknak azt mondta, hogy ha az önkormányzat időben rendezte volna a szerződését az ISM-el, akkor elkerülhető lett volna ez a helyzet. A politikus a Metropolnak azt is elmondta, hogy az önkormányzat, és az ISM közötti tárgyalások azért akadtak meg mert a szolgáltató az eddigi 3 millió helyett 10 milliót szeretett volna kérni a szolgáltatások ellátásáért.

Mint, ahogy a képviselő emlékeztetett rá a folyamatos forráshiányra panaszkodó baloldali városvezetés tavaly 8 milliárd forint extraköltséggel zárta az évet, ami nem kevés, ha figyelembe vesszük azt, hogy Óbuda éves költségvetése 60 milliárd forint.

Ehhez képest az ISM által kért 10 millió forintos összeg elenyészőnek mondható. A politikus szerint Óbuda ráadásul 700 millió forintos rezsitámogatástól is elesett mert a másik öt DK-s vezetésű fővárosi kerület mellett nem ment el a szükséges kormánnyal való egyeztetésre

Az ügyben kerestük az óbudai önkormányzatot, azért, hogy többek között megtudjuk, hová kell majd menniük a helyieknek az éjszakai ügyeletre, valamint miért nem adott erről előzetesen tájékoztatást a kerület lakosainak. Amint válaszolnak frissítjük a cikkünket.

Régóta súlyos gondokkal küzd a helyi egészségügy

A kerületben régóta komoly gondot okoz az egészségügy, mint ahogyan arról beszámoltunk a Szentendrei úti rendelő várótermében nemrég fűtés híján nagykabátban várták a betegek, hogy szólítsa őket az orvos. A rendelést nehezíti, hogy áramot sem használnak a helyiségben, de orvosból is kevés van. Ráadásul a váróterem megközelítése is nehézkes, mert a lift hol működik, hol nem, így többnyire az időseknek marad a gyaloglás. A betegek a balos városvezetést hibáztatják, mert Kiss László polgármester nem kért a kormány rezsitámogatásából.

Mint ahogy korábban megírtuk, az óbudaiak – másik öt DK-s vezetésű fővárosi kerület mellett – azért estek el több száz milliós állami rezsitámogatástól, mert Kiss László polgármester nem ment el a szükséges kormánnyal való egyeztetésre. Úgy fest, azt nem nyelik le egykönnyen az óbudai betegek, hogy a baloldali polgármester pártérdekből – Gyurcsány Ferenc általános utasítására – maradt távol az ominózus egyeztetéstől, fittyet hányva arra, hogy például a Szentendrei úton már év végén sem tudták fűteni a rendelőt. Óbuda Kiss László távolmaradása miatt közel 700 millió forinttól esett el, pedig láthatóan szükség lett volna a pénzre, az orvosi rendelőben biztos.