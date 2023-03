Óbudai önkormányzat: rekordösszeget költenek a kerület hanyatlásának álcázására

Eddig legalább háromszor cserélt kiadót az óbudai újság, de az eddigi legnagyobb botrány mindenesetre akkor robbant ki, amikor Anonymus egyik videójából kiderült, hogy korábban azt a Key Price Kft.-t bízták meg Kiss Lászlóék a kerületi lap kiadásával, amelynek ügyvezetője az a Patek Gábor volt, aki a különböző drogos és korrupciós ügyletek kapcsán botrányba keveredett kispesti szocialistákkal is szoros kapcsolatot ápolt. Abban az időszakban folyamatos botrányok kísérték a lap működését, végül a főszerkesztő is felállt a székéből, és levélben arról írt egy óbudai hírportálnak, hogy őt Kiss Lászlóék átverték és lenézték, nem is Óbudán végezték a munkát, Monorról szerkesztették a kerületi újságot, és másfél év alatt mindössze két órát kellett bejárnia a kiadóba