14 ártatlan élet veszett oda az óbudai tűzben

Amikor visszamentem, akkor vettem észre, hogy a mocsok lakótársam meglopott, amíg én a kórházban voltam. Nem elég, hogy megölte a cicáimat! Arról nem is beszélve, hogy nem is szólt a tűzről, hanem én magam vettem észre a füstöt. Ha nem veszem észre, lehet akaratán kívül engem is megöl!