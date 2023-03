Kiadták a figyelmeztetést a szakértők: aggasztó, mi derült ki a vécépapírokról

Mérgező, úgynevezett PFAS vegyületeket találtak a kutatók a vécépapírokban. A tanulmányban 21 meg nem nevezett márkát vizsgáltak, köztük újrahasznosított papírt használókat is. Mint kiderült, a vécéken leöblített, így a szennyvíztisztító telepre jutatott hulladék szennyezi a vizet, ráadásul a PSAF az újrahasznosított vécépapírban is ugyanúgy jelen van. A szennyvíztelepen a vegyszerek a szennyvíziszapba is bejuthatnak, amelyet végül műtrágyaként szórnak a szántóföldekre.

Ezzel persze nem arra akarnak utalni a kutatók, hogy használjunk kevesebb vécépapírt! – Fotó: Pixabay

„Előfordulhat, hogy a PFAS-t nem lehet elkerülni, ha vécépapírról van szó” – mondta Jake Thompson, a tanulmány vezető szerzője és a Floridai Egyetem végzős hallgatója. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezek a vegyületek hogyan kerülnek a vécépapírba, vélhetően nem szándékosságról van szó – írja a The Guardian. A kutatók azt feltételezik, hogy a feldolgozási folyamat során, esetleg a feldolgozást végző gépekről kerülnek a vegyületek a termékbe.

Mi az a PFAS?

A PFAS-ok az ember által előállított vegyi anyagok széles körben használt csoportja. „Örök vegyi anyagokként” is emlegetik őket, mivel rendkívül makacs módon megmaradnak a környezetben és az emberi testben. Olyan egészségügyi problémákhoz vezethetnek, mint például a tüdőkárosodás, pajzsmirigy-megbetegedés, túlsúly, termékenységi problémák és a rák. A tanulmány a PFAS-ok széles körű előfordulására akarja felhívni a figyelmet.