Most megtudhatod, meddig fogsz élni

Talán nincs is olyan ember a földön, aki legalább egyszer ne gondolt volna arra, hogy vajon mennyi az az idő, amit neki rendeltek. Nem véletlenül szólnak legendák az örök életet adó forrásokról, csodaszerekről, vagy éppen magunkat mindig fiatalon tartó főzetekről. Az emberek érthető módon ragaszkodnak az életükhöz, és szeretnék azt minél hosszabb ideig kiélvezni. Most úgy tűnik, hogy ezt tudományosan is lefektették, mármint azt, hogy mi is a hosszú élet titka.

A kutatás és a teszt készítője, a világhírű Harvard Egyetem Fotó: Lunn / Shutterstock

A Harvard Egyetemet nem nagyon kell bemutatni, e jeles intézmény kutatói 150 olyan ember életét vették górcső alá, akik attól voltak különlegesek, hogy a mesébe illő százéves kort is megélték. Figyelembe vették az alanyok életkörülményeit, a munkájukat, a társadalmi helyzetüket, a táplálkozásukat és ezek alapján összeállítottak egy kérdéssort, melynek őszinte megválaszolása után megtudhatjuk, hogy még mennyi időnk van ezen a planétán.

Mi lehet a hosszú élet titka? Fotó: Pikselstock / Shutterstock

No de milyen kérdésekre is kell válaszolnunk? Például arra, hogy dohányzik-e, milyen gabonaféléket fogyaszt, mennyi és milyen édességeket szokott enni, iszik-e kávét és mennyit. Ezenfelül olyan társadalmi helyzetekre is kíváncsi a teszt, hogy van-e olyan családtagunk, aki megélte a 90 évet, szedünk-e rendszeresen gyógyszert, szenvedünk-e öröklött betegségben, valamint, hogy mennyi időt töltünk mozgással, sporttal, járunk-e baráti körbe, és mennyi időt töltünk a szeretteinkkel. Mindezek végén választ kapunk a NAGY KÉRDÉSRE.