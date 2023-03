Kispest: Gyurcsány megerősítette hatalmát, de Gajda nem közösködik

Ternyák András személyében új DK-s alpolgármestere lett Kispestnek. Információink szerint a korábbi alpolgármester eltávolítása korántsem volt hirtelen jött döntés és zökkenőmentes, hiszen a helyi MSZP-nek és a DK-nak új egyezséget kellett kötnie. Ráadásul a korábban szintén DK-s ex-alpolgármestert, Kertész Csabát azért távolította el a DK vezetése néhány éve a pártból, majd most az önkormányzati székéből, mert még korábban keményen fogalmazott Gyurcsány Ferenc alkoholhoz fűződő viszonyáról....

Gyurcsány vezetésével a baloldal újrarendezi sorait Fotó: Facebook

Informátorunk szerint Kertész Csabát, aki korábban a helyi DK-t is igazgatta, azért menesztették Gyurcsányék, mert bennfentes információkkal rendelkezett Gyurcsány Ferencről és Dobrev Kláráról, amelyet is elmondott vélhetően annak a személynek, aki nagyon hasonlít Lackner Csaba már kirúgott kispesti szocialista képviselőre. Utóbbi viszont szintén tovább adta az újonnan szerzett híreket, éppen akkor, amikor a legendás fehér poros felvételt készítették, így szavai nyilvánosságra kerültek.

Lackner arról értekezett a felvételen, hogy a 2014-es választásokat követően hajszál híján széthullott a DK

"Van ez a Molnár Csabi, meg ez a volt honvédelmi miniszter csaj, ez a hülye hajú p…a, Vadai Ági, azok tartották össze a pártot, mert a Gyurcsány egy kőkemény alkoholista, ezt tudni kell – mesélte a Lacknerre hasonlító férfi. A felesége válik tőle, és azért akart kimenni az Európai Unióba, hogy minél távolabb legyen a kedves férjétől. K…rvára nem számítottak arra, hogy nekik ebben a formában ez ennyire bejön – mondta arra utalva, hogy a DK számára meglepetés volt, hogy ilyen jól teljesített az európai parlamenti választáson...

A 2019-es választási kampány előtt szivárgott ki egy titkos felvétel, amelyen egy Lackner Csaba egykori szocialista képviselőre hasonlító férfi beszél arról, hogy lehet "ügyesen"meggazdagodnia egy önkormányzati képviselőnek Fotó: HírTv

Gajdának köszönhetően maradt évekig a székében Kertész Csaba?

A 2019-es önkormányzati választások után Gyurcsány nem akarta tehát, hogy Kertész újra alpolgármesteri poszthoz jusson, de a Magyar Nemzet információja szerint Gajda Péter közbelépett. A lap akkori forrásai arról is beszéltek: nem szokatlan, hogy a DK elnöke Kispesten egyeztessen Gajda Péterrel. "Gyurcsány Ferenc tanácsolta a kispesti politikusoknak, hogy a hangfelvételekkel kapcsolatban azt kommunikálják: sem a képeken, sem a beszélgetések alapján nem ismerik fel Lacknert" – írta a lap.

Úgy látszik eddig tartott Gajda Péter "védelme", Kertész Csabának végül múlt héten távoznia kellett Fotó: Facebook

Kertész távozásával újrapozicionálták a kispesti baloldalt

Informátorunk szerint a pletykás és emiatt az utóbbi időben független alpolgármester leváltása is része a kerületi baloldal pártjai között elindult "adok-kapok"-nak és megmutatkoztak az erőviszonyok, amelyek a közelgő önkormányzati választásokat is érintik. Megvitatták, hogy az alpolgármesteri szék melyik pártot illeti és úgy tűnik, ebben a kerületben is és újra a DK győzött a kérdésben. Leváltották Kertész Csabát, és behozták az egyébként eddig a XVIII. kerületben ismertebb DK-s Ternyák Andrást, aki múlt héttől már igazgatja is a kerületet Gajda egyik helyetteseként.

Gajda végérvényesen eldöntötte: kizárólag MSZP színekben indul

Figyelemre méltó, hogy Gajda Péter szocialista polgármester is váratlan bejelentést tett a napokban: mégpedig azt, hogy a baloldali összefogás nélkül, kizárólag MSZP-s színekben maradva indul. Sőt megnevezte a képviselőjelölteket is, akik szintén mind szocialisták. Köztük Burány Sándorral, aki régi motoros a szocialisták között, még miniszter is volt. Érdekesség, hogy a sokak által csak "Mr. 40 százalékként" csúfolt Kránitz Krisztián és Lackner Csaba sincs a 12 jelölt között.

Ternyákot Gyurcsány Ferenc a XVIII. kerületben indította 2014-ben. Ő nem Kispesten élő politikus.

Az új DK-s alpolgármester annak a Pateknek volt cégtársa, akit Anonymus emlegetett

Ternyák András egyébként annak a Patek Gábornak volt az üzlettársa, aki a kispesti Vagyonkezelő Iroda vezetője volt, korábban Gajda Péter kabinetvezetője és kampányfőnöke is volt, és akit Anonymus videóiban szocialista háttéremberként mutatott be. Patek és Ternyák Igazgatósági tagja volt annak a BPT BEST Zrt.-nek, amely 2021 júniusában elnyert a XIX. kerületi önkormányzattól egy közel félmilliárdos beruházást. Pontosabban nem is önkormányzati pénzről volt szó, hiszen a támogatási összeget a kormány által finanszírozott Egészséges Budapest Program keretében kapták Gajdáék, egynapos sebészet kialakítására a Kispesti Egészségügyi Intézet harmadik emeletén. Anonymus egyébként több korrupciógyanús üggyel is összefüggésbe hozta Pateket. A maszkos alak szerint Patek Kispest után már a III. kerületi balos vezetés "simlijeit" is rendezte, de megemlítette Karácsony Gergely előválasztási kampányával összefüggésben is, amelyben a Key Price Kft. nevében "nem teljesen szabályosan járt el" a Karácsonyt hirdető óriásplakátok kihelyezésekor. Patek Gábor a kiszivárgott hangfelvételeken állítólag beszélt arról is, hogy egy, a XVIII. kerületi önkormányzattól vásárolt telken épülő társasházi lakásokat hogyan lehet átjátszani a baloldali városvezetésnek, és létezik róla egy videófelvétel is, amelyen többmillió forint átadását rögzítették. Informátorunk szerint, Ternyák most a DK kispesti üdvöskéjeként a helyi pártügyeket is rendezgeti, és egyáltalán nem lenne meglepő, ha 2024-ben őt indítaná Gyurcsány polgármester-jelöltként.

DK-s kisgömböc: Gyurcsány egyeduralomra törekszik szerte Budapesten

A DK-s alpolgármester kinevezése is jelzi: Gyurcsány hatalma még az MSZP-s Kispesten sem gyenge. De egész Budapesten folytatódik a baloldali politikai kannibalizmus. Eddig legalább 14 baloldali politikust szipkázott el a DK saját szövetségeseitől, körülbelül kéthetente ül át a DK-ba egy olyan, aki korábban például momentumos, párbeszédes vagy épp szocialista volt. A kis ellenzéki pártok vergődnek Gyurcsány halálos ölelésében.

„Nem új keletű, hogy a bukott miniszterelnök ledominálja a kisebb pártokat és az ellenzékváltó baloldali erőket. Követik az "egy hét, egy átlépési hír" elvet. Nem egyszerre igazolnak át a politikusok, hanem hetente vagy kéthetente. Egy igazi nyúlós szappanopera, amelyben nem a személyek fontosak, hanem az, hogy folyamatosan a DK-ba igazol át valaki a többi baloldali pártból – mutatott rá korábban lapunknak Kiszelly Zoltán, aki hozzátette:

A kis pártoknál a kannibalizálás elve működik, a DK elszívja a kisebb pártok kádereit. Az egymillió dolláros kérdés az, hogy a Gyurcsány ellenében szerveződő ellenzékváltó pólus – ami potenciálisan erősebb, mint a DK –, hogy tudja megszervezni magát

– jegyezte meg a Századvég Intézet igazgatója.