Ennyi volt az első Ötöslottó-sorsolás nyereménye

66 éves az Ötöslottó. Bár az Osztrák-Magyar Monarchiában is voltak kísérletek a lottózásra, az csak a szocializmus idején tudott meghonosodni Magyarországon. 1957. március 7-én, csütörtökön húzták ki először a bűvös öt számot a lehetséges 90-ből. A szabályok szerint akkor a két-, a három-, a négy- és az öttalálatos fizetett, és ez azóta sem változott. 1991-ig tárgynyereményeket is sorsoltak havi rendszerességgel, így több száz öröklakás és gépkocsi talált gazdára. Az első öttalálatos 855 ezer forintot fizetett: akkor özvegy Ring Sándorné a négy gyermeke életkorát ikszelte be a sajátjával együtt, így szinte a lottó bevezetésével egyidőben jöttek divatba a családi számok. Az Ötöslottón 2020. március 28-án vitték el a legmagasabb főnyereményt, akkor valaki több mint 6 milliárd, egészen pontosan 6 431 516 010 forintot nyert.

Ennyi esélye van annak, hogy nyerünk Az Ötöslottón értelemszerűen a kéttalálatosnak van a legnagyobb esélye, 1 a 45-höz. Ha az öttalálatosra bazírozunk, annak 1 a 43 949 268-hoz az esélye.

66 éves az Ötös lottó Fotó: Balaton József / MTI

Hajók segítik a Lánchíd felújítását

Bárka dolgozik a Lánchíd lábánál, erről emelik a helyükre a hiányzó műemléki elemeket, vasöntvény konzolokat és mellvédeket – írta közleményében a BKK. Tájékoztatásuk szerint az átkelő felújítása ütemezetten, az eredeti tervek szerint halad. A teljes átadásáig a híd továbbra is munkaterület, gyalog majd a felújítás utolsó szakaszának lezárta után, előreláthatólag idén ősszel lehet átkelni rajta.

Homlokzatfelújítási pályázat Terézvárosban

Egymilliárd forintot biztosít a VI. kerületi önkormányzat a terézvárosi homlokzatok megújítására. A pályázaton a társasházak a kivitelezési költség 80 százalékát is megkaphatják, ennek felét pedig vissza sem kell téríteniük. A fennmaradó részt kamatmentesen törleszthetik a lakóközösségek, és az eddigi futamidőt megduplázva, 5 helyett 10 év alatt kell visszafizetni azt. A pályázatokat november 17-éig folyamatosan lehet benyújtani a hivatal ügyfélszolgálatán. A beérkezett anyagokat 60 napon belül bírálják el.

Üdülésre pályázatnak a kőbányai nyugdíjasok

Kedvezményes pihenési, üdülési lehetőséget biztosít a X. kerületi önkormányzat a kerületben élő nyugdíjasok részére a balatonlellei üdülőben. A pályázatokat egy példányban, papír alapon március 26-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyertesek négy turnus közül választhatnak: május közepén, június elején, valamint szeptember elején és közepén vehetik igénybe az üdülőt. Egy hét pihenés az idegenforgalmi adóval együtt 7500 forintba kerül, az önkormányzat biztosítja a szállást, az étkezést és az utazást.

Gyűjtik a zöldhulladékot

Március 6-tól egészen december 1-jéig szállítja el a zöldhulladékot az FKF. A zöldhulladékot csak erre a célra gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban lehet gyűjteni. A közterület-fenntartó csak az FKF-logóval ellátott zsákokat szállítja el, másmilyet nem! Ez a zsák 235 forintba kerül darabonként, és a központi ügyfélszolgálaton, valamint a kerületi hulladékudvarokban kapható. Azt is kéri a szolgáltató, hogy a zöldhulladékot a szállítás napján hajnali 5 óráig helyezzék ki a lakók. A körzetbeosztás megtekinthető az FKF honlapján.

Ha nincs zöldhulladékos kukánk, akkor kizárólag ilyen zsákból viszik el a kerti hulladékot Fotó: obuda.hu

Közlekedési változások kedden

Építkezés miatt a 15-ös autóbusz Úszódaru utca megállóját a Boráros tér H felé előrébb helyezik várhatóan április 7-ig.

megállóját a Boráros tér H felé előrébb helyezik várhatóan április 7-ig. Útszűkületre kell készülni a XIX. kerületben, a Vak Bottyán utcában kifelé a Nyáry Pál utca előtt, mert vízvezetéket építenek.

kifelé a Nyáry Pál utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Lezárták a külső sávot a VIII. kerületben, a Baross utcában befelé a Kálvária tér után gázvezeték-javítás miatt.

befelé a Kálvária tér után gázvezeték-javítás miatt. Épületfelújítás miatt útszűkületre kell készülni a VII. kerületben, a Csengery utcában a Dob utca és a Wesselényi utca között egy szakaszon.

a Dob utca és a Wesselényi utca között egy szakaszon. Tart a forgalomcsillapító küszöbök építése a XV. kerületben: lezárták a Recés utcát, továbbá a Rekettye utca és a Rákospalotai körvasút sor között egy-egy rövid szakaszon az Őrtűz utcát , a Rigmus utcát , az Irány utcát , a Vasvári Pál utcát , a Perczel Mór utcát , a Csajág utcát és az Ivánka Pál utcát .

, a , az , a , a , a és az A XX. kerületi Vörösmarty utcában a Hargita utcánál a két irány forgalma felváltva a villamospályán haladhat, mert gázvezetéket javítanak.

Gyalog csak ősszel mehetünk át a Lánchídon a BKK ígérete szerint Fotó: Metropol

Programajánló

Tipegő jóga gyerekeknek

Különleges jógaóra indul 1,5-3 éves gyermekeknek és szüleiknek a Tündérbölcső Családi Központban (XII. ker., Hajnóczy utca 12.) keddenként 9:30-tól. A játék és a mozgás közben kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat jön létre a szülő és gyermeke között, és fejleszti a gyermeküket. Mindezek mellett a szülő is mozog, rá is hat a jóga számtalan pozitív hatása.

Gerendás Péter nőnapi koncertje

Nőnap alkalmából Gerendás Péter saját lírai hangvételű dalaival köszönti a hölgyeket a Csili Művelődési Központ Bubik István színháztermében (XX. ker., Nagy Győry István u. 4-6/A) kedd este 6 órától.