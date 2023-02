Elfogták a kőbányai szatírt, október óta kereste a rendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, a X. kerületi rendőrség hajtóvadászatot indított egy férfi ellen, aki négy lányt szemelt ki magának, de nem bírt el velük.

Fotó: shutterstock

A gyanúsított négy lány mellé szállt be a liftbe egy kőbányai társasházban és szeméremsértő módon kezdett viselkedni. Azonban mint kiderült, rossz lóra tett és a fiatalok összefogva, együttes erővel elkergették.

A férfiról felvételt is készített a lépcsőház biztonsági kamerája, ami alapján a rendőrök keresni kezdték. Az eset még tavaly október 2-án hajnali 2 óra körül történt, de a felvétel kedden járta be a sajtót. Nem hiába, a videón szereplő férfit még aznap felismerte valaki és el is fogta a rendőrség.

A BRFK kedden közzétett felhívása alapján valaki felismerte a szatírkodó férfit, akit a fővárosi rendőrök 15 óra 30 perc körül Budapest II. kerületében elfogtak. A 24 éves K. Kristiant a X. Kerületi Rendőrkapitányságon folyamatban lévő eljárásban szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt hallgatják ki

- számolt be az örömteli fejleményekről a rendőrség.