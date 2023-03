Egy festékfújó fantom szedi az áldozatait Budapesten! Kerítést és autókat rongál – Fotók!

Aggasztó hírek érkeztek Budapest XVII. kerületéből a hét elején. Hétfő reggel több autótulajdonost is az a szomorú meglepetés érte, hogy amikor reggel munkába indultak volna, többen is észlelték, hogy festékkel kenték össze az autóikat. Volt, akinek a rendszámtábláját rongálták meg, másnak a kisteherautója oldalát fújták le, de volt olyan hely is, ahol a kerítés bánta a festékfújó fantommal való találkozást.

Egy olvasónk kisbuszát is összefestették Rákosmentén /Olvasói fotó

Információink szerint legalább 5 autót rongált meg az ismeretlen elkövető, emellett pedig ámokfutása közben egy kerítést is kipingált.

A kerületi lakosok szerint a rendőrség is kint járt az egyik esetnél. Felkerestük a Budapesti Rendőrfőkapitányságot is, kérdéseinkre elmondták: a 17. kerületi rendőrök rongálás gyanúja miatt nyomozást rendeltek el ismeretlen tettessel szemben. Az elkövető felkutatása folyamatban van.

A Zrínyi utca és a Kecskefűz utca sarkán is pórul járt egy kocsi / Olvasói fotó