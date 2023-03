Kis híján sokkot kapott egy nő: 2,6 milliárdos parkolási bírságról jött számla

Alighanem világrekordot állított be az a sofőr Görögországban, aki egy parkolási szabályszegésért 6,6 millió eurós (azaz 2,6 milliárd forintos) számlát kapott kézhez. Érthető módon kis híján sokkot kapott, pedig először el is nézte az összeget. Már a 6600 eurót is túlzásnak érezte, reklamált is, ahogy azonban jobban elkezdte nézni az összeget, rájött, hogy még annál is mélyebben kéne a zsebébe nyúlnia. Fogalmazzunk úgy: olyan mélyen, amilyen mély zsebe nincs, és nagy valószínűséggel nem is lesz soha.

Természetesen egy könyvelési hiba okozta az igencsak magas bírságot, azt azonban nem tudni, hogy juthatott ki egy ilyen irreális összegről szóló számla a hivatalból. Végül persze rendeződött az ügy, a meg nem nevezett hölgy pedig kifizette az immár helyesen kiszámolt bírságot – ami nagyjából 100 euró körüli összeg volt. Az eset, amiről most a Daily Star számolt be, egyébként még tavaly nyáron történt, ugyanakkor biztosak vagyunk benne, hogy a bírságot kapó hölgy egy életen keresztül emlegetni fogja.