Ez durva! Ilyen szörnyű tünetet is okozhat a változékony időjárás

Ilyen lesz a március is?

Az AccuWeather szerint nagy lehűlésre és fagyokra már nem kell számítanunk idén, esőt és felhősödést azonban bőven tartogat még a február számunkra. A tavasz várhatóan enyhe időjárással köszönt majd be, de változatos időjárási hatásokra a következő hónapban is számítanunk kell majd, így jobb ha felkészülünk. A hőmérséklet márciusban is 15 fok körül alakul, a tavaszias napsütést azonban gyakran váltja majd fel felhősödés és eső is.