Kiadták a figyelmeztetést – A gyomrunk is görcsbe rándul az utálatos eső és viharos szél miatt

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható záporeső. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödik meg. Néhol viharos széllökések is lehetnek. 14°C fok körül alakul a hőmérséklet – tudható meg a Köpönyeg időjárási előrejelzéséből.

Fotó: csoka ferenc

Dupla úgynevezett elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Tíz vármegyében a viharos erejű szél, négy vármegyében pedig a várható zivatarok miatt.

Napközben ismét erőre kap a nyugati, majd északnyugatira forduló szél, amelyből - a magasabban fekvő helyek mellett - kiemelten az északi harmadban záporok környezetében is előfordulhatnak 70-80 km/órát meghaladó széllökések. Emellett a déli, kora délutáni órákban elsősorban a Kisalföldön zivatar kialakulására is esély nyílik - derül ki a OMSZ előrejelzéséből.

Az OMSZ térképe a veszélyeztetett vármegyékről

A barátságtalan időjárást fokozza, hogy kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - olvasható dr. Pukoli Dániel összefoglalójában a Köpönyeg oldalán.