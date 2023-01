Ha ma kötekedni támad kedved, az nagyban az időjárásnak köszönhető – Videó!

A január igazi téli időjárással búcsúzik, hiszen a havazás örömei mellett kettős fronthatás érkezik hazánk területére. A héten mínusz 2 °C-fokig is csökkenhet a hőmérséklet, ráadásul ehhez hideg szél esővel, havas esővel párosulhat. Ha ez nem lenne elég, a borús idő és D-vitamin hiánya pedig negatív hatással lehet a közérzetünkre; idegessé és fáradékonyabbá válhatunk.

A front levertséget, akár depressziót is okozhat Fotó: Pixabay.com

Kiadták az 1. fokú figyelmeztetést

Az OMSZ 1. fokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére 2023. 01. 31., kedd éjfélig a várható viharos erejű széllökések miatt.

Ma este hidegfront érkezik Magyarország területére, melynek hatására a Kisalföldön, majd később a Dunántúli-középhegység magasabb részein az északnyugati szelet kísérő legerősebb lökések várhatóan 70 km/h körül alakulnak. Kedden napközben a Dunántúl északi felén az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik 70 km/h körüli, a Dunántúli-középhegység magasabb részein 80 km/h-t elérő széllökések. Késő délutántól fokozatosan veszít erejéből a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Mentális problémák

A frontérzékenység nemcsak szervi, de mentális tüneteket is okoz – fejtette ki dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

Az időjárási hatások nem felfájás formájában jelennek meg, hanem például sokkal gyengébbek, rosszkedvűek, szorongóak lehetünk, sőt pánikszerű érzeteik alakulnak ki, motiválatlanná válunk. Egyesek feszültté, idegessé, sokszor agresszívvá is válhatnak

– mondta a Meteo Klinika igazgatója, aki hozzátette, hogy a gyerekeknél viselkedési túlmozgás problémát is okozhat. Pintér Ferenc arról is beszélt, hogy kezelt olyan beteget is, aki a fronthatás miatt napokig ki se tudott kelni az ágyból az energiahiány miatt.