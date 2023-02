Eső után fagy: ezeken a helyeken akár mínusz 15 fok is lehet a héten

Egyelőre csalódniuk kell azoknak, akik a korai tavaszban reménykedtek, mivel a továbbiakban is velünk marad a hideg, zord időjárás. Az elmúlt hétvégén jócskán volt dolga a tűzoltóknak, az ország több részén is komoly pusztítást okozott a szél. Súlyosbította a helyzetet, hogy több helyütt is jelentős járat- és áramkimaradások keserítették meg az emberek életét. Volt ahol a viharos szél elérte a 117 km/h sebességet is. Jó hír viszont, hogy a következő napokban a szél jelentősen veszít erejéből.

Pénteken akár –15 fok is lehet egyes helyeken Forrás: OMSZ

A mostani zord időjárásért az a ciklon felelős, ami Magyarország felett haladva jelentős hideg levegőt hozott a Kárpát-medencébe.

Ami a következő napok időjárását illeti, jobb lesz rétegesen öltözünk, mivel a napsütés ellenére meglehetősen hűvös idővel, és kemény éjjeli fagyokkal kell számolnunk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján péntekig –15 fok alá hűlhet éjjelente a levegő, ráadásul, hőmérő higanyszála napközben sem fog 5–6 fok fölé emelkedni. Jó hír viszont, hogy nem várható csapadék, valamint az ország nagy részén kisüthet végre a nap.

A rendkívüli zord időjárás kapcsán Németh Lajos a következőket mondta lapunknak:

Az, hogy február elején országos fagy van, az elmúlt évszázadok, szempontjából nem meglepő, ez a normális időjárás. Ami furcsa, hogy mind a december, mind a január szokatlanul enyhe volt, közel sem téli időjárást hozott a Kárpát-medence térségében.

A meteorológus szerint a mostani időjárásért egy sarkvidéki eredetű hideg levegő felelős, amely orkán erejű széllel árasztotta el a múlt szombaton Magyarországot. Németh Lajos szerint ezen a héten is ez a hideg levegő alakítja majd az időjárásunkat, egy-két fagyzugos helyen jellemző lesz a mínusz 15 fokos hőmérséklet is.

Ahhoz, hogy ennél hidegebb legyen, az kéne, hogy legyen egy 15-20 centiméteres összefüggő hótakaró, mivel azonban ilyen nincs, csak néhol lehet ilyen hideg az országban

– emelte ki.

Azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon milyen időjárásunk lehet februárban, a szakértő azt mondta, hogy azok a mediterrán ciklonok, amelyek januárban az esős időjárást okozták, február első felében már nem érnek el minket.

Frontmentes lesz a hétvége, így azok, akik a száraz, kellemes hideget kedvelik azok ezen a héten elégedettek lesznek

– húzta alá.

Az elmúlt napok hideg időjárása miatt okkal merült fel sokakban az a kérdés, hogy vajon sok év után befagyhat-e végre a Balaton, ezzel kapcsolatban Németh Lajos azt mondta:

A hideg nem erősödik, ezért nem fog kialakulni olyan összefüggő jég, amire rá lehetne menni, amire pedig elkezdene rendesen befagyni, addigra meg már jön az enyhülés február második felében

– zárta válaszát kérdésünkre a meteorológus.