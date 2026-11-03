Merész fotókkal ünnepelte 50. születésnapját a műsorvezető

A kor csak egy szám, legalábbis így gondolja a népszerű brit műsorvezető, aki októberben töltötte be az 50-et. Cat Deeley Ibizán ünnepelte a születésnapját, a nyaralásról pedig most több merész fotót is megosztott a közösségi médiában. A kétgyermekes édesanya több fürdőruhában is megmutatta alakját, az egyik felvételen pedig látszólag meztelenül élvezte a jakuzzizást. A műsorvezető a pihenés mellett jógázással és masszázzsal kapcsolódott ki.

Cat Deeley 50 évesen is büszkén mutatta meg az alakját a nyaralásán.

Fotó: AFP

Cat Deeley szerint az öregedés kiváltság

A műsorvezető korábban arról beszélt, hogy egyáltalán nem tart az öregedéstől, sőt kiváltságnak tekinti, hogy egyre több élettapasztalatot szerezhet.

Az, hogy itt vagy, élvezed az életet, tapasztalatokat gyűjtesz, miközben boldog és egészséges vagy, számomra csodálatos

– fogalmazott.

Cat Deeley azt is elárulta, hogy fiatalos alakját nem kemény edzéseknek köszönheti. Inkább jógázik, sétál, teniszezik és mediterrán étrendet követ.

A jóga már húsz éve része az életének, és elsősorban azért szereti, mert segít kikapcsolni.

„Segít lecsendesíteni a gondolataimat, és a légzésemre figyelni. Még húsz év után sem vagyok hajlékonyabb egy átlagembernél, de mindig jobban érzem magam tőle” – vallotta be.

A műsorvezető nemrég két fiával, a tízéves Milóval és a nyolcéves Jamesszel is vakációzott. A családi kikapcsolódásra azután került sor, hogy különvált férjétől, Patrick Kieltytől.

Forrás: Kirsten Murray, Cat Deeley shows off her incredible figure in skimpy swimwear and poses nude in the bath on her 50th birthday trip to Ibiza, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16261303/Cat-Deeley-skimpy-swimwear-nude-bath-50th-birthday-Ibiza.html