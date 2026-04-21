Ellopták az énekesnő autóját, négymilliót ajánlott fel a megtalálónak

A brit Little Mix lánycsapat sztárjának, Jesy Nelsonnak vasárnap hajnalban ellopták az autóját a házuk előtti felhajtóról. Az énekesnő 10 000 font (4 millió forint) jutalmat ajánlott fel a megtalálónak.

Az essexi Brentwoodban élő énekesnő segítséget kért az Instagram-oldalán, miközben követőinek elmondta, hogy az autóban a lányai kórházi felszerelésének nagy része volt. Az énekesnő ikreinél SMA 1-es típusú, ritka izomsorvadást okozó betegséget diagnosztizáltak.

Instagram-oldalán Jesy közölte: ellopták a fekete Land Rover Defenderjét. Azt kérte, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, lépjen kapcsolatba vele vagy a rendőrséggel, mivel kislányainak a kórházi felszereléseit tartották az autóba, amire nagy szükségük van.

Az énekesnő rendszeresen felhívja a figyelmet iker lányai betegségére, amely a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek károsodása révén gyengíti az izmokat. A két kicsinél előforduló típus a leggyakoribb és egyben a legsúlyosabb. Ez azt jelenti, hogy a betegségben szenvedők – köztük a kis Ocean és Story – várható élettartama orvosi beavatkozás nélkül kevesebb mint két évre becsülhető – számolt be róla a Mirror.