Ellopták az énekesnő autóját, négymilliót ajánlott fel a megtalálónak

A sztár elmondta, mi volt a kocsiban. Az énekesnő nagyon szeretné visszakapni a járgányát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 10:30
jesy nelson sma little mix énekesnő

A brit Little Mix lánycsapat sztárjának, Jesy Nelsonnak vasárnap hajnalban ellopták az autóját a házuk előtti felhajtóról. Az énekesnő 10 000 font (4 millió forint) jutalmat ajánlott fel a megtalálónak.

Ellopták a Little Mix énekesnőjének autóját. A sztár milliókat fizet a becsületes megtalálónak
(Fotó: PA)

A Little Mix énekesnőjének autójával együtt az ikrei életmentő felszereléseit is ellopták

Az essexi Brentwoodban élő énekesnő segítséget kért az Instagram-oldalán, miközben követőinek elmondta, hogy az autóban a lányai kórházi felszerelésének nagy része volt. Az énekesnő ikreinél SMA 1-es típusú, ritka izomsorvadást okozó betegséget diagnosztizáltak.

Instagram-oldalán Jesy közölte: ellopták a fekete Land Rover Defenderjét. Azt kérte, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, lépjen kapcsolatba vele vagy a rendőrséggel, mivel kislányainak a kórházi felszereléseit tartották az autóba, amire nagy szükségük van.

Az énekesnő rendszeresen felhívja a figyelmet iker lányai betegségére, amely a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek károsodása révén gyengíti az izmokat. A két kicsinél előforduló típus a leggyakoribb és egyben a legsúlyosabb. Ez azt jelenti, hogy a betegségben szenvedők – köztük a kis Ocean és Storyvárható élettartama orvosi beavatkozás nélkül kevesebb mint két évre becsülhető – számolt be róla a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu