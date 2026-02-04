Elvesztette magzatát a Harry Potter-filmek sztárja

A Harry Potter-filmek egyik sztárja, Jessie Cave, aki Lavender Brownt alakította, őszintén beszélt a szívszorító veszteségről. A színésznő elárulta, hogy abortuszon esett át, miután az ultrahang nem mutatta a magzata szívhangját. A hírt először a Before We Break Up Again című podcastjban osztotta meg, majd bátorságot gyűjtve részletesebben is leírta a történetet a Substack-oldalán.

A Harry Potter színésznője elvesztette magzatát (Fotó: Pixabay)

A Harry Potter színésznője őszintén beszélt fájdalmas veszteségéről

Jessie Cave elmondta, hogy hálás volt a melegszívű reakciókért, amelyeket ő és párja, Alfie kapott, és részletezte, hogy mit érzett, amikor megtudta a szívszorító hírt.

Ahogy lefeküdtem az ultrahanghoz, azonnal hallani akartam a szívhangot, ahogy minden más vizsgálatomnál, de csend volt. Megkérdeztem, be lehetne-e kapcsolni a hangot, bár tudtam, hogy ha hallom, még inkább ragaszkodni fogok a babához, talán azt szerettem volna, hogy a barátom is hallja, hogy ő is ragaszkodjon hozzá.

Jessie elmondta, hogy a nővér megkérdezte, szeretné-e megtudni, hogy a magzat életképes-e. Miközben folyamatosan próbálta megtalálni a szívhangot, Jessie már érezte, hogy valami nincs rendben. A színésznő azt is elmesélte, hogy lánya, Margot, mintha megérezte volna, hogy valami nincs rendben.

A lányom biztosan észrevette a hormonális változást mostanában, és azt mondta:« Mama, elmondanád, ha új babánk lenne, ugye?»

Jessie Cave ugyanakkor elmondta, úgy döntött, nem meséli el gyermekeinek, hogy mi történt – számolt be róla a Mirror.

Erről egy ideig nem fogok beszélni velük. Tudom, hogy szeretnék, ha újra terhes lennék. Szeretném boldoggá tenni őket. De most először magamat kell boldoggá tennem

– vallotta be a színésznő.