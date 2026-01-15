A Harry Potter sztárja mellnagyobbításra készül - rajongói dönthetnek a méretéről

Jessie Cave tavaly csatlakozott az OnlyFans nevű felnőtt előfizetéses oldalhoz, ahol érzéki videókat és kifejezetten hajjal kapcsolatos tartalmakat tesz közzé. A 38 éves színésznő most azt tervezi, hogy megcsináltatja a melleit, és azt szeretné, ha a platform előfizetői dönthetnék el, hogy milyen kosárméretet válasszon. A Harry Potter sztárja elmondta, hogy eredetileg 34C-s mérete volt, de négy gyermeke szoptatása után megváltozott a teste.

A Harry Potter sztárja az OnlyFansen gyűjt pénzt mellműtétre Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Harry Potter sztárjának melleiről szavazhatnak az Onlyfans előfizetők

A műtéti terveiről a Before We Break Up Again című podcastjában beszélt, amelyet párjával, Alfie Brown humoristával vezet.

Ez nagyon izgalmas, megpróbálom az OnlyFansen finanszírozni a mellnagyobbításomat. Elmegyek az M&S-be vagy a Tesco Extrába, veszek négy különböző méretű melltartót, kitömöm őket zoknikkal, majd csinálok egy vicces videót, amiben azt kérdezem: Melyik méretet válasszam? És hagyom, hogy az OnlyFansen a rajongók döntsenek.

- mondta az adásban a színésznő.

Hozzátette azonban, hogy olyan méretet nem választana, amellyel ő maga nem elégedett. Jessie azt is bevallotta, hogy hiányozni fognak neki a mostani mellei, és korábban sosem foglalkozott velük tudatosan:

Olyan régóta nem voltak igazán az enyémek, mert vagy szoptattam, vagy a terhességből lábadoztam, vagy épp terhes voltam. A melleim utoljára 26 évesen voltak igazán az enyémek.

A színésznő hozzátette:

„Semmi sem állíthat meg abban, hogy megcsináltassam ezt a mellnagyobbítást. A pénzen kívül. Szóval elő kell teremtenünk rá a forrást.”

A Harry Potter sztárja elmondta, hogy az OnlyFanst egyrészt azért csinálja, hogy megerősítse önmagát, másrészt hogy kikerüljön az adósságból. Azt is elárulta, hogy az oldalra való regisztrációja miatt már nem hívják Harry Potterrel kapcsolatos eseményekre.

Nemrég megtudtam, hogy nem hívtak meg egy Harry Potter-konvencióra, mert most már OnlyFanst csinálok. Azt mondták, azért, mert ez egy ‘családi rendezvény, és az OnlyFans a pornóval van összekapcsolva’.

Jessie Cave attól tart, hogy kiközösítették a Harry Potter-rajongói közösségből, ugyanakkor belátja, hogy más időket élünk, és kész átadni a stafétát az új szereplőgárdának, köztük Sienna Moosah-nak, aki Ron Weasley szerelmét, Lavender Brownt alakítja majd a készülő HBO-sorozatban - számolt be róla a Daily Star.