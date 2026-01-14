Erre senki sem számított: Híres focista exére csapott le Shawn Mendes

Egy brazil színésznő csavarta el Shawn Mendes fejét. Az énekest kézen fogva lehetett látni Los Angeles utcáin szerelmével. A színésznőt a sportvilág rajongói is ismerhetik, hiszen korábban egy ideig a brazil futballsztár, Neymar párja volt.

Shawn Mendes és Camila Cabello 2021-ben szakítottak Fotó: Getty Images via AFP

Újra szerelmes Shawn Mendes

Bruna Marquezine brazil színésznő és modell, aki már gyerekként a reflektorfénybe került hazájában, és hamarosan széles körben ismertté vált. Fiatalon több népszerű brazil tévésorozatban és filmben szerepelt, és az évek során sikerült nemzetközi karriert is kiépítenie. Az utóbbi időben Hollywoodban is bemutatkozott, többek között a Blue Beetle című szuperhősfilmben, amely tovább növelte ismertségét a nemzetközi közönség körében.

A 30 éves brazil szépséget nemrég Shawn Mendes-zel kapták lencsevégre, amint csókolóznak, és a paparazzik képei gyorsan bejárták a világsajtót. Egy másik fotón a szerelmespár Los Angeles utcáin sétált kézen fogva, láthatóan boldogan élvezve a közös pillanatokat, ami ritka pillanat a sztárok rohanó életében.

Shawn Mendes, a 27 éves kanadai énekes, korábban hosszú éveken át Camila Cabellóval alkotott párt; kapcsolatuk a nyilvánosság előtt zajlott, sok rajongó követte minden lépésüket, de végül 2021-ben hivatalosan különváltak.

A mostani fotók és hírek szerint Mendes régóta nem látszott ilyen boldognak, ami örömmel tölti el a rajongóit világszerte. Bár a pár mindkét tagjának voltak híres exei, ez nem akadályozza meg őket abban, hogy továbbra is bátran randevúzzanak és élvezzék a közös pillanatokat - írja a life.hu.