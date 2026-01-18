A Tisza újra kimutatta a foga fehérjét az EP-ben

Idén is folytatódnak a Háborúellenes Gyűlések. Most szombaton Miskolc adott otthon ennek az eseménynek, amelyen Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, hogy óriási az érdeklődés ezen események irányt és ez hatalmas erőt ad a jobboldali közösségnek.

Koncz Zsófia: nagyon sok erőt adnak a beszélgetések, a pozitív visszajelzések.

Fotó: Tumbás Hédi / bors

Mindig nagyon jó itt találkozni az emberekkel, nagyon sok erőt adnak a beszélgetések, a pozitív visszajelzések. Pontosan tudjuk azt, hogy miért vagyunk ilyen sokan, nem szeretnénk háborút, békét szeretnénk, és igazából most egy nagyon komoly választás áll Magyarország előtt, úgyhogy nekünk egyrészt ki kell állnunk a béke mellett, illetve az eredményeinket meg kell őrizni.

– mondta Koncz Zsófia, aki arról is beszélt, hogy a helyszín különösen fontos számára, hiszen ő Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye országgyűlési képviselője, aki számára a megyében élők sorsa kiemelten fontos.

Koncz Zsófia: a Tisza kimutatta a foga fehérjét az EP-ben

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az Európa Uniótól, hogy abból az összegből tovább tudja folytatni a háborút. Az ukrán elnök ezen követelését a magyar kormányfő elutasítja, szemben a Tisza párt Európa Parlamenti képviselőivel, akik rendre megszavazzák ezeket az intézkedéseket. Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Tisza kimutatta a foga fehérjét.

Az Európai Parlamentben a Tisza és a DK is egyébként megszavazott mindent, ami a háború folytatása mellett van, és egyébként a migrációs paktum végrehajtását is megszavazták. Tehát látszik az, hogy teljesen mindegy, hogy itthon mit mondanak, azt látjuk, hogy alapvetően sokféle információt próbálnak átadni az embereknek, de a nap végén a világos beszéd az, amit tesznek odakint az Európai Parlamentben.

– válaszolta kérdésünkre az államtitkár és leszögezte, hogy a kormány a háborús politikát nem támogatja, valamint a magyar emberek sem. Ezért a biztos választás a Fidesz.