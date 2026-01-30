Kiszel Tünde újabb fiatal sztárt cserkészett be! Nem akárkivel simult össze a Naptárkirálynő!

Kiszel Tünde nemrég Dubajból jelentkezett be, ahol szintén nagy ismertségnek örvend idei naptára. A modell most egy meglepő videóval jelentkezett a közel-keleti városból. Igazán felforrósodott a levegő, amikor Mészáros Bende jelent meg a táncparketten és szorosan összesimult Kiszel Tündével.

Kiszel Tünde naptára óriási sikernek örvend még a fiatalok körében is Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde újabb aláírást osztott ki

A közösségi oldalon elég aktív volt Mészáros Bende, aki jelenleg is nyaralását tölti Dubajban. Miután végignézte a gazdagok városának összes látványosságát, egy magyar hírességre is sikerült rábukkannia. A találkozó jól sikerülhetett, mivel a végén egy aláírást is szerzett a sikeres naptárra Zsigmond Angi párja.

Nem csak Bendének jutott ki azonban a jóból, ugyanis Kiszel Tünde is gazdagabb lett egy csókkal. A híres énekesnő párja nem fogta vissza magát és arcon csókolta a Naptárkirálynőt.

Felforrósodott a levegő, amikor Kiszel Tünde Bendével táncolt Fotó: Instagram

Az autogram után jöhetett az esti bulizás

Ha már a puszilkodás megtörtént, akkor sikerült a tánctéren is egymásra találniuk. Kiszel Tünde ott már más ruhát villantott, amin úgy tűnik, Bende szeme is megakadt. A csillogó ruhában megjelenő Kiszel Tünde egyből becserkészte a fiatal sztárt.

A Naptárkirálynő sosem titkolta, hogy óriási öröm számára a rengeteg fiatal rajongó, akiknek sorába Mészáros Árpád Zsolt fia is beállt. „Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat” – mondta korábban Kiszel Tünde.

Aláírással többen is rendelkeznek, ám kevesen mondhatják el, hogy közösen táncoltak Kiszel Tündével. A tánc még egy gyenge kifejezés is, mivel eléggé összesimultak a popsik a dubaji éjszakában. Tündének is tetszettek a szexi mozdulatok, amit az is jól mutat, hogy közösségi oldalán is megosztotta ezt a naptármodell.