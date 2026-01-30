RETRO RÁDIÓ

Kiszel Tünde újabb fiatal sztárt cserkészett be! Nem akárkivel simult össze a Naptárkirálynő!

A híres modell éppen Dubajban nyaral, ahol ismét sikerült megmutatnia magát. Kiszel Tünde nem akárkivel táncolta végig az éjszakát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 16:15
tánc Mészáros Bende Kiszel Tünde

Kiszel Tünde nemrég Dubajból jelentkezett be, ahol szintén nagy ismertségnek örvend idei naptára. A modell most egy meglepő videóval jelentkezett a közel-keleti városból. Igazán felforrósodott a levegő, amikor Mészáros Bende jelent meg a táncparketten és szorosan összesimult Kiszel Tündével.

2025.11.06_Kiszel Tünde naptárbemutató
Kiszel Tünde naptára óriási sikernek örvend még a fiatalok körében is Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde újabb aláírást osztott ki

A közösségi oldalon elég aktív volt Mészáros Bende, aki jelenleg is nyaralását tölti Dubajban. Miután végignézte a gazdagok városának összes látványosságát, egy magyar hírességre is sikerült rábukkannia. A találkozó jól sikerülhetett, mivel a végén egy aláírást is szerzett a sikeres naptárra Zsigmond Angi párja.

Nem csak Bendének jutott ki azonban a jóból, ugyanis Kiszel Tünde is gazdagabb lett egy csókkal. A híres énekesnő párja nem fogta vissza magát és arcon csókolta a Naptárkirálynőt.

Felforrósodott a levegő, amikor Kiszel Tünde Bendével táncolt Fotó: Instagram

Az autogram után jöhetett az esti bulizás

Ha már a puszilkodás megtörtént, akkor sikerült a tánctéren is egymásra találniuk. Kiszel Tünde ott már más ruhát villantott, amin úgy tűnik, Bende szeme is megakadt. A csillogó ruhában megjelenő Kiszel Tünde egyből becserkészte a fiatal sztárt.

A Naptárkirálynő sosem titkolta, hogy óriási öröm számára a rengeteg fiatal rajongó, akiknek sorába Mészáros Árpád Zsolt fia is beállt. „Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat”  – mondta korábban Kiszel Tünde.

Aláírással többen is rendelkeznek, ám kevesen mondhatják el, hogy közösen táncoltak Kiszel Tündével. A tánc még egy gyenge kifejezés is, mivel eléggé összesimultak a popsik a dubaji éjszakában. Tündének is tetszettek a szexi mozdulatok, amit az is jól mutat, hogy közösségi oldalán is megosztotta ezt a naptármodell.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu