Kiszel Tünde újabb fiatal sztárt cserkészett be! Nem akárkivel simult össze a Naptárkirálynő!
A híres modell éppen Dubajban nyaral, ahol ismét sikerült megmutatnia magát. Kiszel Tünde nem akárkivel táncolta végig az éjszakát.
Kiszel Tünde nemrég Dubajból jelentkezett be, ahol szintén nagy ismertségnek örvend idei naptára. A modell most egy meglepő videóval jelentkezett a közel-keleti városból. Igazán felforrósodott a levegő, amikor Mészáros Bende jelent meg a táncparketten és szorosan összesimult Kiszel Tündével.
Kiszel Tünde újabb aláírást osztott ki
A közösségi oldalon elég aktív volt Mészáros Bende, aki jelenleg is nyaralását tölti Dubajban. Miután végignézte a gazdagok városának összes látványosságát, egy magyar hírességre is sikerült rábukkannia. A találkozó jól sikerülhetett, mivel a végén egy aláírást is szerzett a sikeres naptárra Zsigmond Angi párja.
Nem csak Bendének jutott ki azonban a jóból, ugyanis Kiszel Tünde is gazdagabb lett egy csókkal. A híres énekesnő párja nem fogta vissza magát és arcon csókolta a Naptárkirálynőt.
Az autogram után jöhetett az esti bulizás
Ha már a puszilkodás megtörtént, akkor sikerült a tánctéren is egymásra találniuk. Kiszel Tünde ott már más ruhát villantott, amin úgy tűnik, Bende szeme is megakadt. A csillogó ruhában megjelenő Kiszel Tünde egyből becserkészte a fiatal sztárt.
A Naptárkirálynő sosem titkolta, hogy óriási öröm számára a rengeteg fiatal rajongó, akiknek sorába Mészáros Árpád Zsolt fia is beállt. „Hihetetlen érzés látni, hogy ennyi fiatal eljön – vannak, akik most találkoznak velem először, mégis ismerik az összes naptáramat” – mondta korábban Kiszel Tünde.
Aláírással többen is rendelkeznek, ám kevesen mondhatják el, hogy közösen táncoltak Kiszel Tündével. A tánc még egy gyenge kifejezés is, mivel eléggé összesimultak a popsik a dubaji éjszakában. Tündének is tetszettek a szexi mozdulatok, amit az is jól mutat, hogy közösségi oldalán is megosztotta ezt a naptármodell.
