Valami nincs rendben Király Viktorral, felismerhetetlenné vált az énekes

A rajongókat megdöbbentette kedvenc zenészük kinézete.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 19:00
Király Viktor gyanús felismerhetetlen

Megdöbbentő fotóval lepte meg követőit az Instagramon Király Viktor. A zenész láthatóan vicceskedni szeretett volna a közösségi oldalán, ám a rajongók szeme azonnal kiszúrta, hogy valami nincs teljesen rendben a képpel. A kommentelők rögtön találgatni kezdtek: vajon mi történt az énekessel?

Király Viktor izmai kaptak főszerepet           Fotó: metropol

Király Viktor egy edzőteremben készült fotót osztott meg, amely első pillantásra teljesen ártalmatlannak tűnik. Ám ahogy az ember jobban szemügyre veszi a képet, hamar feltűnik a furcsa részlet. Az énekes ugyanis elképesztően hatalmas izmokat villant, különösen a bicepszei keltettek feltűnést, ami sokak szerint finoman szólva is gyanús.

Szerintetek túl toltam a mai kar napot? #nyugi #AI

A rajongók nem is hagyták szó nélkül a látottakat, hiszen Király Viktor elsősorban zenészként ismert, nem pedig testépítőként. Kicsit lejjebb görgetve meg is van a furcsaság forrása, a sztár mesterséges intelligenciát használt az izmai megnövelésére.

Az énekes nem titkolta a turpisságot #AI címkével jelezte, hogy a kép nem teljesen tükrözi a valóságot, majd hozzászólást is tett: mondtam hogy ez AI? Mindenesetre a rajongók jót mulattak a sztár képén, vicces kommentekkel válaszoltak a posztra.

"Ha Popey a példaképed, akkor pont jó!"

 

