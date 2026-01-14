Valami nincs rendben Király Viktorral, felismerhetetlenné vált az énekes
A rajongókat megdöbbentette kedvenc zenészük kinézete.
Megdöbbentő fotóval lepte meg követőit az Instagramon Király Viktor. A zenész láthatóan vicceskedni szeretett volna a közösségi oldalán, ám a rajongók szeme azonnal kiszúrta, hogy valami nincs teljesen rendben a képpel. A kommentelők rögtön találgatni kezdtek: vajon mi történt az énekessel?
Gyanús képet osztott meg Király Viktor
Király Viktor egy edzőteremben készült fotót osztott meg, amely első pillantásra teljesen ártalmatlannak tűnik. Ám ahogy az ember jobban szemügyre veszi a képet, hamar feltűnik a furcsa részlet. Az énekes ugyanis elképesztően hatalmas izmokat villant, különösen a bicepszei keltettek feltűnést, ami sokak szerint finoman szólva is gyanús.
Szerintetek túl toltam a mai kar napot? #nyugi #AI
A rajongók nem is hagyták szó nélkül a látottakat, hiszen Király Viktor elsősorban zenészként ismert, nem pedig testépítőként. Kicsit lejjebb görgetve meg is van a furcsaság forrása, a sztár mesterséges intelligenciát használt az izmai megnövelésére.
Az énekes nem titkolta a turpisságot #AI címkével jelezte, hogy a kép nem teljesen tükrözi a valóságot, majd hozzászólást is tett: mondtam hogy ez AI? Mindenesetre a rajongók jót mulattak a sztár képén, vicces kommentekkel válaszoltak a posztra.
"Ha Popey a példaképed, akkor pont jó!"
