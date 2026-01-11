Tragédiák és búcsú: Dudás Miki halála felfoghatatlan, Korda György felzaklatta magát
A héten egymást követték a megrázó halálesetek és a felkavaró megszólalások, amelyek alaposan megmozgatták a közvéleményt. Dudás Miki halála mellett Korda György és Balázs Klári televíziós pillanatai is heves reakciókat váltottak ki.
Az ország figyelme az elmúlt napokban több irányba is megoszlott. Tragikus veszteségek rázták meg a sport- és a kulturális életet, miközben a televízió képernyőjén sem maradtak el a feszült pillanatok. Dudás Miki tragédiája nem az egyetlen. A rajongók gyászolnak, vitatkoznak, felháborodnak. Most összegyűjtöttük azt az öt történetet, amely a legnagyobb hullámokat verte.
Dudás Miki halála: a szakember szerint természetes a teljes összeomlás
Dudás Miki tragikus halála után az egész ország együtt érez a családdal. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, ráadásul rövid időn belül több veszteség is érte őket. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint ilyen helyzetben a visszahúzódás, a beszűkültség és az érzelmi hullámzás teljesen természetes reakció. A gyásznak nincs határideje, és nincs „helyes” módja sem.
Előkerült egy régi vallomás Dudás Mikiről – ma már minden szava másként hat
Egy több mint tíz évvel ezelőtti tévés beszélgetés új értelmet kapott Dudás Miki halála után. A kajakos őszintén beszélt fiatalkori konfliktusairól, amelyek szerinte elengedhetetlenek voltak a fejlődéséhez. A felvétel különösen felkavaró annak fényében, hogy az ügyben továbbra is vizsgálják a körülményeket, és idegenkezűség gyanúja is felmerült.
Gyászba borult az irodalmi élet: elhunyt Kiss Benedek
83 éves korában elhunyt Kiss Benedek Kossuth-díjas költő és műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia családtagként gyászolja a legendát.
Több évtizedes életmű, rangos díjak és meghatározó művek maradtak utána – a magyar kultúra pótolhatatlan alakját veszítettük el.
Meghalt Michael Schumacher, író
75 éves korában elhunyt Michael Schumacher. A hír sokakat sokkolt, ám gyorsan kiderült: nem a Forma-1 legendás pilótájáról, hanem az azonos nevű amerikai íróról, számos világhírű életrajz szerzőjéről van szó. A félreértés így is hatalmas hullámokat vert.
Korda György sem fogta vissza magát
A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásában a Kardos-Horváth János által előadott Üllői Úti F.ck-dal, az Esküvő komoly indulatokat váltott ki. Balázs Klári bevallotta, hogy a szöveg felkavarta, Korda György pedig nyíltan kimondta: a dal mondanivalója nagyon távol áll tőle. A feszült pillanatok az este egyik legemlékezetesebb jelenetévé váltak.
A hét nagy pillanatai
Az elmúlt hét ismét megmutatta: a gyász, a döbbenet és a felháborodás kéz a kézben jár. A rajongók is sokkolva állnak a történtek előtt. Dudás Miki tragédiája, a kulturális élet veszteségei és Korda Györgyék őszinte pillanatai mind azt bizonyítják: ezek a történetek túlmutatnak a híreken, és mélyen hatnak az emberek mindennapjaira. Egy biztos: erről a hétről még sokáig beszélni fognak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre