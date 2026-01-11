RETRO RÁDIÓ

Tragédiák és búcsú: Dudás Miki halála felfoghatatlan, Korda György felzaklatta magát

A héten egymást követték a megrázó halálesetek és a felkavaró megszólalások, amelyek alaposan megmozgatták a közvéleményt. Dudás Miki halála mellett Korda György és Balázs Klári televíziós pillanatai is heves reakciókat váltottak ki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 19:30
Dudás Miki top 5 halálesetek

Az ország figyelme az elmúlt napokban több irányba is megoszlott. Tragikus veszteségek rázták meg a sport- és a kulturális életet, miközben a televízió képernyőjén sem maradtak el a feszült pillanatok. Dudás Miki tragédiája nem az egyetlen. A rajongók gyászolnak, vitatkoznak, felháborodnak. Most összegyűjtöttük azt az öt történetet, amely a legnagyobb hullámokat verte.

Dudás Miki
Dudás Miki halála mindenkit sokkolt (Fotó: Bors Archív)

Dudás Miki halála: a szakember szerint természetes a teljes összeomlás

Dudás Miki tragikus halála után az egész ország együtt érez a családdal. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, ráadásul rövid időn belül több veszteség is érte őket. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint ilyen helyzetben a visszahúzódás, a beszűkültség és az érzelmi hullámzás teljesen természetes reakció. A gyásznak nincs határideje, és nincs „helyes” módja sem.

Előkerült egy régi vallomás Dudás Mikiről – ma már minden szava másként hat

Egy több mint tíz évvel ezelőtti tévés beszélgetés új értelmet kapott Dudás Miki halála után. A kajakos őszintén beszélt fiatalkori konfliktusairól, amelyek szerinte elengedhetetlenek voltak a fejlődéséhez. A felvétel különösen felkavaró annak fényében, hogy az ügyben továbbra is vizsgálják a körülményeket, és idegenkezűség gyanúja is felmerült.

Dudás Miki
Dudás Miklós halálát rejtély övezi (Fotó: Bors Archív)

Gyászba borult az irodalmi élet: elhunyt Kiss Benedek

83 éves korában elhunyt Kiss Benedek Kossuth-díjas költő és műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia családtagként gyászolja a legendát.
Több évtizedes életmű, rangos díjak és meghatározó művek maradtak utána – a magyar kultúra pótolhatatlan alakját veszítettük el.

Meghalt Michael Schumacher, író

75 éves korában elhunyt Michael Schumacher. A hír sokakat sokkolt, ám gyorsan kiderült: nem a Forma-1 legendás pilótájáról, hanem az azonos nevű amerikai íróról, számos világhírű életrajz szerzőjéről van szó. A félreértés így is hatalmas hullámokat vert.

Korda György sem fogta vissza magát

A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásában a Kardos-Horváth János által előadott Üllői Úti F.ck-dal, az Esküvő komoly indulatokat váltott ki. Balázs Klári bevallotta, hogy a szöveg felkavarta, Korda György pedig nyíltan kimondta: a dal mondanivalója nagyon távol áll tőle. A feszült pillanatok az este egyik legemlékezetesebb jelenetévé váltak.

Korda György
Korda György Balázs Klárival szerepelt (Fotó: MTVA)

A hét nagy pillanatai

Az elmúlt hét ismét megmutatta: a gyász, a döbbenet és a felháborodás kéz a kézben jár. A rajongók is sokkolva állnak a történtek előtt. Dudás Miki tragédiája, a kulturális élet veszteségei és Korda Györgyék őszinte pillanatai mind azt bizonyítják: ezek a történetek túlmutatnak a híreken, és mélyen hatnak az emberek mindennapjaira. Egy biztos: erről a hétről még sokáig beszélni fognak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu