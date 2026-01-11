Tragédiák és búcsú: Dudás Miki halála felfoghatatlan, Korda György felzaklatta magát

Az ország figyelme az elmúlt napokban több irányba is megoszlott. Tragikus veszteségek rázták meg a sport- és a kulturális életet, miközben a televízió képernyőjén sem maradtak el a feszült pillanatok. Dudás Miki tragédiája nem az egyetlen. A rajongók gyászolnak, vitatkoznak, felháborodnak. Most összegyűjtöttük azt az öt történetet, amely a legnagyobb hullámokat verte.

Dudás Miki halála mindenkit sokkolt (Fotó: Bors Archív)

Dudás Miki halála: a szakember szerint természetes a teljes összeomlás

Dudás Miki tragikus halála után az egész ország együtt érez a családdal. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, ráadásul rövid időn belül több veszteség is érte őket. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint ilyen helyzetben a visszahúzódás, a beszűkültség és az érzelmi hullámzás teljesen természetes reakció. A gyásznak nincs határideje, és nincs „helyes” módja sem.

Előkerült egy régi vallomás Dudás Mikiről – ma már minden szava másként hat

Egy több mint tíz évvel ezelőtti tévés beszélgetés új értelmet kapott Dudás Miki halála után. A kajakos őszintén beszélt fiatalkori konfliktusairól, amelyek szerinte elengedhetetlenek voltak a fejlődéséhez. A felvétel különösen felkavaró annak fényében, hogy az ügyben továbbra is vizsgálják a körülményeket, és idegenkezűség gyanúja is felmerült.

Dudás Miklós halálát rejtély övezi (Fotó: Bors Archív)

Gyászba borult az irodalmi élet: elhunyt Kiss Benedek

83 éves korában elhunyt Kiss Benedek Kossuth-díjas költő és műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia családtagként gyászolja a legendát.

Több évtizedes életmű, rangos díjak és meghatározó művek maradtak utána – a magyar kultúra pótolhatatlan alakját veszítettük el.

Meghalt Michael Schumacher, író

75 éves korában elhunyt Michael Schumacher. A hír sokakat sokkolt, ám gyorsan kiderült: nem a Forma-1 legendás pilótájáról, hanem az azonos nevű amerikai íróról, számos világhírű életrajz szerzőjéről van szó. A félreértés így is hatalmas hullámokat vert.

Korda György sem fogta vissza magát

A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásában a Kardos-Horváth János által előadott Üllői Úti F.ck-dal, az Esküvő komoly indulatokat váltott ki. Balázs Klári bevallotta, hogy a szöveg felkavarta, Korda György pedig nyíltan kimondta: a dal mondanivalója nagyon távol áll tőle. A feszült pillanatok az este egyik legemlékezetesebb jelenetévé váltak.