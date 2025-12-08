Ennél tündéribbet ma már nem látsz! Szőcs Reni kislánya anyukája karácsonyi dalában énekel
A gyönyörű énekesnő maga lepődött meg a legjobban, amikor felfedezte, hogy kislánya kívülről tudja legújabb dalának refrénét. Szőcs Reni annyira cukinak találta Amélia énekét, hogy benne is hagyta a karácsonyi nótában.
A Star Academy győztesének élete hatalmas fordulatot vett a műsor óta. Szőcs Reni feleség és két gyermekes anyuka lett, aminek minden pillanatát élvezi. Ráadásul úgy látszik kislányának is tehetsége van az énekléshez, új dalában már szerepel is.
Szőcs Reni kislánya követi anyukáját a pályán?
Imád édesanya lenni a Sztárban Sztár műsort is megjárt énekesnő, még akkor is, ha két gyermek mellett néha úgy érzi, kész káosz az életük. Szőcs Reni nemrég a stúdióba is a családjával ment, ahol nem kis meglepetés érte.
„Az a legjobb, hogy az egész teljesen spontán alakult így” – mesélte a büszke sztáranyuka lapunknak, akinek, júniusban született meg második gyermeke.
„Maga a karácsonyi dal is spontán született, semmi komoly mondanivaló, kedves, cuki dalnak készült, gondoltam, ha már megszületett, kijövök vele. Otthon gyakoroltam, nem tudtam, hogy kislányom ennyire figyel, konkrétan énekelte egyedül a refrént, aztán már a többit is. Mindenesetre mentem a stúdióba, de csak úgy tudtam, hogy az egész család jön, mert éppen nem volt segítségem. Amélia ki szerette volna próbálni a mikrofont, hogy milyen az, ha bele énekel. Nagyon ügyes volt, mondtam is, ha már így alakult, benne is hagyom a dalban a hangját, annyira cuki lett. Remélem a közönségnek is tetszik, nekünk ez egy nagyon szép karácsonyi, családi emlék lesz, amire mindig jó lesz majd visszaemlékezni.”
Szőcs Reni elmondta azt is, hogy még ő is meglepődött, hogy kislánya, akinek 2023 májusában adott életet, mennyire ügyes, milyen szép csengő-bongó hangja van.
Két és fél éves, nagyon ügyesen visszaénekli, amiket hall tőlem. Nem erőltetem, ő maga szeret szerepelni, saját magától döntött úgy, hogy szeretné elénekelni a refrént. Persze, ha később úgy dönt, hogy énekelni szeretné, akkor persze támogatni fogom benne. Egyébként azt vettem észre, hogy Amélia szeret mindenben részt venni, amikor el kezdtük karácsonyi pompába öltöztetni a lakást, akkor is rögtön jött segíteni. Nálunk már szinte minden kész, azért is kezdtük el korán a díszítést, hogy a gyerekek is érezzék a karácsonyi hangulatot. Az én gyermekkoromban is így volt, szerettem volna ezt a hagyományt nekik átadni!
