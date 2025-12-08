Ennél tündéribbet ma már nem látsz! Szőcs Reni kislánya anyukája karácsonyi dalában énekel

A Star Academy győztesének élete hatalmas fordulatot vett a műsor óta. Szőcs Reni feleség és két gyermekes anyuka lett, aminek minden pillanatát élvezi. Ráadásul úgy látszik kislányának is tehetsége van az énekléshez, új dalában már szerepel is.

Szőcs Reni párja szerint is ügyes volt kislányuk a stúdióban (Fotó: Facebook/Szőcs Reni)

Szőcs Reni kislánya követi anyukáját a pályán?

Imád édesanya lenni a Sztárban Sztár műsort is megjárt énekesnő, még akkor is, ha két gyermek mellett néha úgy érzi, kész káosz az életük. Szőcs Reni nemrég a stúdióba is a családjával ment, ahol nem kis meglepetés érte.

„Az a legjobb, hogy az egész teljesen spontán alakult így” – mesélte a büszke sztáranyuka lapunknak, akinek, júniusban született meg második gyermeke.

„Maga a karácsonyi dal is spontán született, semmi komoly mondanivaló, kedves, cuki dalnak készült, gondoltam, ha már megszületett, kijövök vele. Otthon gyakoroltam, nem tudtam, hogy kislányom ennyire figyel, konkrétan énekelte egyedül a refrént, aztán már a többit is. Mindenesetre mentem a stúdióba, de csak úgy tudtam, hogy az egész család jön, mert éppen nem volt segítségem. Amélia ki szerette volna próbálni a mikrofont, hogy milyen az, ha bele énekel. Nagyon ügyes volt, mondtam is, ha már így alakult, benne is hagyom a dalban a hangját, annyira cuki lett. Remélem a közönségnek is tetszik, nekünk ez egy nagyon szép karácsonyi, családi emlék lesz, amire mindig jó lesz majd visszaemlékezni.”

Szőcs Reni elmondta azt is, hogy még ő is meglepődött, hogy kislánya, akinek 2023 májusában adott életet, mennyire ügyes, milyen szép csengő-bongó hangja van.