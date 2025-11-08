Szőcs Reni gyermekei miatt néha kész káosz az elindulás otthonról: „Ezt csak humorral lehet túlélni”

A Star Academy egykori győztese 17 hónappal első gyermeke születése után lett ismét várandós. Szőcs Reni gyermekei közt így nincs nagy korkülönbség, amit direkt így terveztek a párjával.

Szőcs Reni párja igyekszik mindenből kivenni a részét a gyerekek körül (Fotó: Facebook)

Szőcs Reni gyermekei nagyon különböző természetűek

Amióta édesanya lett az énekesnő, teljesen a kislánya és kisfia van élete fókuszában. Szőcs Reni kevés fellépést vállal, olyanokat, amik a lakhelyükhöz közel vannak, de szerinte ez így van jól. Amália 2 és fél éves, Leon pedig még csak négy hónapos, így szinte minden idejét velük tölti.

„Néha kész káosz van nálunk, egy sima elindulás is otthonról fel tudja adni a leckét” – kezdte a Metropolnak Szőcs Reni.

Bevallom, ha időre megyünk valahová, akkor egy, másfél órával előtte én már elkezdem a készülődést az indulásra. Legyen cserepelus, legyen nálunk ennivaló, meggyőzni a kislányomat, hogy melyik játékot hagyjuk otthon, én éppen csak felkapok valamit és már mehetünk is. Néha igazi logisztika az egész, de persze nem bánjuk, sokat nevetünk közben, ezt csak humorral lehet túlélni! A nagyobb kihívás Amália, a lányom, aki egy tündér is tud lenni, de kitesz két fiút, annyira akaratos is tud lenni, öccse viszont egy áldott jó lélek, nagyon jól alszik, nyugodt baba.

A sztáranyuka férje home office-ban dolgozik, így legalább reggel együtt tudnak kávézni, mert amúgy sajnos ritkán sikerül minőségi időt együtt tölteniük.