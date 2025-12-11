RETRO RÁDIÓ

Sziget 2026: mintegy negyven név van már a tarsolyban

Fellépőkben jövőre sem lesz hiány.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 10:45
Sziget fesztivál fellépők 2026

Izgalmas bejelentések érkeztek az újra magyar kézbe került Sziget 2026-os programja kapcsán. Gerendai Károly és Kádár Tamás is megszólalt.

2025 egyik legnépszerűbb TikTok-sztárja is fellép a következő Szigeten (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, ennek ellenére mintegy negyven név van már a tarsolyban – írja közleményében a Sziget.

„Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot” – mondta Gerendai Károlyt, a Sziget régi-új tulajdonosa, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.

Majd így folytatta Gerendai: „Azzal tudtunk a kifejezetten erős nemzetközi fesztiválmezőnyben egy kis országból mégis kiemelkedni, hogy nem a megszokott modellt kínáltuk, hanem hogy mások, színesebbek és élménydúsabbak vagyunk, mint a többiek. Ezt szeretnénk újra megerősíteni”.

A frissen bejelentett első sztárfellépők között megtalálható a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine és az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Érkezik Lewis Capaldi, a Tomora, Dijon, az Underworld és a Biffy Clyro. A negyvenes listán szerepel még többek közt Tash Sultana, Ashnikko, bbno$ és Paris Paloma is, míg a magyar előadók közül Sisi, az Elefánt és a makrohang rajongói egyaránt örülhetnek.

„Az elmúlt években többször érte az a kritika a fesztivált, hogy az erős nemzetközi sztárkínálat mellett kevesebb hangsúly jutott a népszerű hazai előadókra, ezért jövőre a Budapest Parkkal együttműködve már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten, a legnagyobb kedvencekkel” – árulta el Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

 

