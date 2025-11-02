A Sziget Fesztivál „megmentése” – mutatjuk a Fidesz álláspontját

Az október 29-i Fővárosi Közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a Sziget Fesztivál jövője. Egy olyan javaslatot tettek, amely arról szólt, hogy a közterület-használati díjat (kb. 200 millió forint) engedje el a főváros. Ez volt az, amit a Fidesz-KDNP frakciója nem tudott támogatni. Bár Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy "a két legnagyobb fővárosi frakció döntése miatt" nem lesz Sziget Fesztivál, valójában a javaslattal volt probléma.

A Sziget Fesztivál "megmentése" – ezt mondja valójában a Fidesz. Fotó: Bors

Lesz Sziget Fesztivál jövőre? Ez a Fidesz álláspontja

A kérdés onnan indult, hogy a külföldi tulajdonos először bejelentette, nem szervez több Sziget Fesztivált. Ezután jelentek meg bizonyos hírek, beszámolók arról, hogy egy magyar befektetői kör ezt megmentené. Ezt követően olyan javaslatot tettek, amely arról szólt, hogy a közterület-használati díjat (kb. 200 millió forint) engedje el a főváros.

A Sziget-kérdés kapcsán az a legfontosabb, hogy ne nézzük hülyének egymást, végképp ne a budapestieket. A Szigetet szeretjük, mert Budapest egy emblematikus, világ szinten ismert eseménye. De azt is mindannyian tudjuk – elvégre minden évben meghallgatjuk – hogy a Sziget egy veszteséges fesztivál, ami ezek szerint évről-évre sok százmillió forint mínuszt "termel" a szervezőknek, mégis megrendezik majd 30 éve. Ezt minden évben az egész ország egy jótékony mosollyal nyugtázza - a résztvevők pedig szép emlékekkel. A Sziget szervezői pedig kapnak majd a budapestiek pénzéből – a csődben lévő fővárostól – 200 millió forintot puszira, amit elkönyvelnek a következő veszteséges fesztivál kasszájába

– nyilatkozta lapunknak Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

A javaslat tehát semmi garanciát nem nyújtott arra, hogy a főváros megkapja a közterület-használati díjat. Egy csődhelyzetben lévő város nem engedhet meg ekkora veszteséget, ilyen döntés mögé a főváros fideszes képviselői nem álltak be.

Ez nem reális. Senki nem várja el egy olyan képviselőtől, aki komolyan veszi a dolgát, hogy olyan döntést hozzon, ahol akár csak 1 százalék esélye van annak, hogy Budapest elveszti a pénzét. Most is ez van az asztalon; nincs garancia arra, hogy ez a pénzösszeg be fog folyni a budapestiekhez. Én azt javasoltam, hogy tegyenek le az asztalra egy konkrét írásbeli javaslatot, ne híresztelésekre alapozzanak

– nyilatkozta lapunknak Radics Béla képviselő. A Tisza Párt korábban hasonló álláspontot képviselt, később aztán megváltoztatták a véleményüket és már a kormányt is felelősségre vonták, holott ebben a folyamatban a piaci tulajdonos és a főváros van tárgyalófélben, a kormánynak semmi köze a Szigethez.

A Tisza Párt hajlamos egyik napról a másikra változtatni a véleményét. Korábban azt mondták, hogy a fővárosnak aranyrészvény kell a Sziget működéséből. Aztán Magyar Péter leszólhatott nekik, most már hirtelen azt mondják, hogy ezt toljuk át valahogy a kormányra. Mindezt úgy, hogy egyik oldalon a főváros áll, másik oldalon pedig egy 7300 milliárd forintos bevételű, amerikai tőkealap. Itt a kormánynak nincs felelőssége

– folytatja a képviselő.