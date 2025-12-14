RETRO RÁDIÓ

Szívszaggató: ezek voltak Peter Greene utolsó szavai

Teljesen normálisan viselkedett. Peter Greene utolsó telefonbeszélgetésének szavait hozták nyilvánosságra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 13:15
Halála előtti utolsó telefonbeszélgetését hozták nyilvánosságra Peter Greene-nek – közölte a NYPost. A Ponyvaregény sztárja 60 éves korában hunyt el, testét a New York-i lakásán találták meg.

Peter Greene teljesen normálisan viselkedett halála előtt
Peter Greene teljesen normálisan beszélt az utolsó ismert telefonbeszélgetésében, semmi jel nem utalt arra, hogy baj lenne.

A menedzsere, Gregg Edwards szerdán beszélt vele telefonon, pontosan azon a napon, amikor a szomszédok szerint Peter Greene otthonából folyamatosan, ismétlődve karácsonyi zene szólt.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy beszéltem vele

– mesélte a menedzser.

Nyilvánosságra hozták Peter Greene utolsó szavait

Mindketten műtétre vártak, ezért egymást nyugtatták, hogy minden rendben lesz.

A 60 éves Peter Greene-t pénteken tervezték megoperálni, hogy eltávolítsanak egy jóindulatú daganatot a tüdejéhez közel, pontosan azon a napon, amikor holttestét megtalálták.

Megműtötték volna a napon, amikor rátaláltak holttestére Peter Greene-nek.

Teljesen rendben volt a hangja… egy hétköznapi beszélgetés volt. Kicsit ideges volt a műtét miatt, de azt mondta, nem túl komoly

– mondta a menedzser, akire hamarosan sérvműtét vár. Majd hozzátette, hogy az elmúlt évtizedben barátokká váltak és nagyon szereti a színészt.

Arról beszélt, és remélte, hogy jól leszek, jókívánságokat küldött nekem, ahogy én is neki

A beszélgetés végén letették a telefont és nem sokkal később karácsonyi zene kezdett dübörögni Peter Greene ajtaja mögül és egészen addig szólt, amíg egy aggódó szomszéd segítséget nem kért.

Pénteken körülbelül 15:25-kor érkezett egy lakatos, aki színészt eszméletlen állapotban találta. Majd a helyszínen halottnak nyilvánították.

Menedzsere ugyan elismerte, hogy a múltban küzdött saját démonaival a színész, ugyanakkor halála előtt boldognak és egészségesnek tűnt.

A rendőrség közölte, hogy idegenkezűségre utaló jel nem merült fel, a halál okát azonban az igazságügyi orvosszakértő fogja megállapítani.

Peter Greene-ről szomszédai úgy nyilatkoztak, hogy rettentően jó ember volt, segített a csomagokat felvinni és mindig udvarias volt velük. Nagyon megrázták a történtek azt a szomszédot is, aki szintén hallotta a karácsonyi zenét szólni a lakásból.

 

