Áll a bál a világhírű színész családjában: nincs jóban egymással mind a 12 gyermeke

Nick Cannon elmagyarázza a családja dinamikáját, miután Mariah Carey-vel közös lánya szóba hozta a férfi 10 másik gyerekét. A színésznek összesen 12 gyermeke született, amely furcsa családot hozott létre.

Nick Cannonnak 12 gyermeke született Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nick Cannon elárulta, az apaság milyen kihívások elé állítja

A 2011 áprilisában születtek meg a színész és Mariah Carey ikrei, Monroe és Moroccan. A válásuk után Brittany Bellel megszületett két fiuk, Golden Sagon és Rise Messiah, valamint egy lányuk Powerful Queen.

Ezután egy harmadik nőtől megszületett az ikerpár Zion Mixolydian és Zillion Heir és lányuk Beautiful Zeppelin. Majd egy negyedik nő életet adott Legendary Love nevű fiának.

A kalandoknak azonban ezzel nem volt vége, következő párjától megérkezett Onyx Ice Cole nevű lánya. Ezután még két gyermeke született, Zen öt hónapos korában életét vesztette, de lánya Halo Marie 2022-ben jött a világra.

A 14 éves Monroe, a színész elsőszülött gyermeke a múlt hónapban az Instagramon beszélt apai ágon született testvéreiről.

Tisztázok valamit, srácok. Csak EGY bátyám van, aki Moroccan Cannon. Vannak más féltestvéreim is apámtól, de ők mind sokkal, sokkal fiatalabbak nálam

A színész elárulta, hogy legfőképpen a nők döntöttek úgy, hogy gyereket akarnak tőle, ezért lett ennyi csemetéje.

Komolyan mondom, a gyerekeimnek hat édesanyja van. Mindannyian életük más-más szakaszában és különböző okokból döntöttek a gyermekvállalás mellett, és mind úgy érezték, készen állnak rá. Különösen azt szerették volna, hogy velem közösen vállaljanak gyereket

A férfi szerint egy nőnek nem szabadna megszabnia egy férfinek, hogy mikor akar gyereket, de az ő életében a nők döntöttek a gyerekvállalás mellett. Nick Cannon elmondta, hogy mindig a gyerekei érdekét tartja szem előtt, még akkor is, ha a családja furcsa lehet mások számára - írja az Unilad.