Meghan Markle és Harry herceg hatalmas bejelentést tett, erre mi sem számítottunk

Meghan Markle és Harry herceg nagy bejelentése a Netflixhez kapcsolódik. Sokak örömére - vagy épp bánatára - szerződést újítottak a párral.

Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg és Meghan Markle új információkat osztottak meg a Netflixszel kötött, „felhígított” szerződésükről, új filmet készülnek gyártani a streaming óriás számára. A Sussexi hercegi pár új projektje, amely a New York Times bestseller regényén alapul, a többéves, elsőbbségi szerződésük részét képezi.

A pár szervezete, az Archewell, Jasmine Guillory 2018-ban először megjelent The Wedding Date című regényének adaptációját fogja gyártani. Harry és Meghan nem lesznek egyedül a projekttel, mivel Tracy Ryerson producer is csatlakozik hozzájuk. A projekt Meghan Markle életmódműsorának, a With Love, Meghan ünnepi epizódjának és egy új dokumentumfilmnek a megjelenését követi, amely Archie herceg egyik legfontosabb érdeklődési körére összpontosít.

Harry és Meghan Netflixszel való együttműködése eddig számos projektet eredményezett, köztük szenzációs dokumentumfilmeket és műsorokat, amelyek szorosan összpontosítottak jótékonysági munkájukra. A műsorok között szerepelnek: Polo, With Love, Meghan, Heart of Invictus, Harry & Meghan és Live to Lead.

A hercegi pár bőkezűen adományozott

A múlt héten a pár egy új dokumentumfilmet mutatott be Masaka Kids, A Rhythm Within címmel. Miután a koronavírus járvány idején fiúkkal, Archie-val, megnézték a csoport YouTube-videóit, a pár felvette velük a kapcsolatot, és közösen készítettek egy műsort.

A múlt hónapban azt is megerősítették, hogy Harry és Meghan 50 000 dollárt adományoztak a Masaka Kids Africana szervezetnek az Archewell Alapítványon keresztül a GoFundMe oldalon. A hírek szerint a pár a cserkészlányok sütijeiről is készít majd tartalmat, ami a legújabb lépés a pár különféle üzleteiben.

Meghan októberben a Fortune Powerful Women Summit rendezvényén Washingtonban beszélt a megállapodás részleteiről.

A férjemmel általános megállapodást kötöttünk a Netflixszel... majd annak meghosszabbítását... most pedig elsőbbségi megállapodást kötöttünk, ami szintén izgalmas, mert rugalmasságot biztosít számunkra, hogy először a partnereinkhez fordulhassunk, és ugyanakkor olyan tartalmakat is vásárolhassunk, amelyek talán nem illenek a Netflixhez, de máshol megtalálják a helyüket.

- olvasható az Express cikkében.