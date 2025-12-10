Kovács Kati háborúban jött világra: „Egy teherautó tetején kezdtem megszületni”

Kovács Kati kétségkívül az egyik legnagyobb hazai énekesnő, hatvan éve tartó pályafutása során nem volt olyan kollégája, akire ne gyakorolt volna óriási hatást. A művésznő a közmédia Kontúr című műsorában nemrég gyerekkoráról és az érzéseiről mesélt szívszorító történetet.

Kovács Kati a háború idején született, a nehéz időkben sokáig haragudott édesapjára, amiért nem törődött velük (Fotó: Máté Krisztián)

Kovács Kati: „Ha most meghallanám a repülő hangját, kirázna a hideg”

Az énekesnő a második világháború idején született, gyermekkorát ezért nagy mértékben meghatározták az akkori idők nehézségei.

Nagyon sokáig, évtizedekig hallottam a zuhanó repülőgépek hangját. Ha most is meghallanám, kirázna a hideg. Aztán negyven év után kezdtem egy kicsit megnyugodni, addigra kezdtem elfelejteni. Az egész család menekült Egerből, akkoriban ott nagyon nagy harcok voltak. Édesanyám szokta mondani, hogy egy teherautó tetején kezdtem megszületni

- mesélte el a döbbenetes történetet Kovács Kati, amit aztán azzal folytatott, hogy a háború végét bunkerben tudták átvészelni. Ínséges idők voltak ezek, édesanyja ugyanis egyedül nevelt három gyermeket. „Akkoriban nagyon elítéltem az apukámat, mert nem nagyon járt haza, máshol keresett vigaszt, állandóan elment más társaságba, de mostanra már felülbírálom magamat. Ő, aki megjárta a háborút, valószínűleg megsérült lelkileg és ezért nem tudott foglalkozni a mi apró-cseprő gondjainkkal. Édesanyám nagyon küzdelmes életet élet, három gyereket felnevelni a háború után nem könnyű.”

Az énekesnő elárulta azt is, hogy volt olyan, amikor édesanyját ki akarták rúgni a munkahelyéről, de ő az asztalra csapott, hogy márpedig azt nem lehet, hiszen három gyereknek kell enni adnia. Kovács Kati saját bevallása szerint édesanyja után ő volt a családfenntartó, mindig gondoskodott arról, hogy előbb a testvérei kapjanak enni. Amikor Kovács Kati fiatalon megnyerte a Ki, mit tud?-ot és országos hírnevet szerzett, legfőbb vágya volt, hogy egyedül ehessen meg egy májkrémet.

Nem értették, hogy miért mondom ezt. Ha volt egy májkrémünk, ugyanaz a kicsi, amit ma is lehet kapni, először a testvéreimnek adtam, talán ezért is van, hogy egy kicsit szociálisabb vagyok, mint a többiek, mert mindig megnézem, hogy kinek van valami lelki baja, igyekszem mindig odafigyelni a kollégákra, megkérdezem tőlük, ettek-e, ittak-e, mindig mondják, hogy “Olyan vagy, mintha anyánk helyett anyánk lennél”. Egyébként visszakaptam a sorstól, mert a gitárosunk, Kolta Péter hallotta ezt a történetet, és emlékezett rá, hozott is nekem egy májkrémet emlékeztetőül, meg is ettem egyedül. Úgyhogy hatvan év után, de teljesült a vágyam.

Kovács Kati a Nem leszek a játékszered dalszövegével és dallamával örökre beírta magát a történelembe, az ikonikus slágerrel nem csak az első Táncdalfesztivált nyerte meg, hanem négy díjat is elhozott a fesztiválról. A Kovács Kati dalok azóta is óriási népszerűségnek örvendenek, nemrég az MVM Dome-ban adott óriási koncertet.