Kollányi Zsuzsinak elege van a családfő szerepéből: "Nem azért vagyunk ilyenek, mert ez olyan szuper"

Kollányi Zsuzsi az elmúlt több, mint 30 évben folyamatosan másokról gondoskodott, miközben saját magát sem hanyagolta el. Az énekesnő azonban most őszintén beszélt arról, hogy mennyire kimerítő számára, amikor a mindennapok terhe az ő vállán van.

Kollányi Zsuzsi férjétől 2023-ban vált el, azóta ő gondoskodik három gyermekéről (Fotó: Bors)

Kollányi Zsuzsi gyermekeivel otthon maradni

Tök szívesen leraknám ezt a puttonyt, hogy még mindig nekem kell kitalálni, mi van befizetve, hova költözünk, mi van otthon, a hűtőben…Örülnék, ha akár csak a gazdasági vagy a logisztikai részét valaki levenné a vállamról

– kezdte mesélni a Ridikül műsorában.

Zsuzsi bevallotta, hogy nagyon utálja ezt a folyamatos felelősséget, és bár mindenki azt mondja, milyen erős nő, valójában nincs más választása.

Nem azért vagyunk ilyenek, mert ez olyan szuper, hanem mert, ha fel kell nőni a feladathoz, akkor fel kell. De erre a kutya se kíváncsi

– tette hozzá.

Kollányi Zsuzsi Majka zenekarához fűződő munkakapcsolata 2021-ben ért véget, amikor az énekesnő öt év közös munka után távozott a produkcióból, azóta is zenével foglalkozik (Fotó: TV2)

Kollányi Zsuzsi válása óta próbál mindent megteremteni gyermekeinek

Az énekesnő törekszik arra, hogy gyerekei a lehető legtöbb figyelmet és időt kapják tőle. Nyáron épp elég fellépése volt, de a koncertek mellett mindent a három kisfia, Bence, Bálint és Bogdán igényeihez igazított. „A gyerekeim a legjobb barátaim. Mindenki annyit kap, amennyit elbír. Mozgás, játék, közös felfedezés, ha rossz az idő, kitalálunk valamit otthon is” – mondta az énekesnő, aki jelenleg egyedül van. Mint ismert, 2023-ban jelentette be a válását, és most teljes figyelmét a gyerekekre fordítja.

Jelenleg nincs párkapcsolatom, nem is gondolkodom ilyenen. A gyerekeim töltenek ki minden szeretetet és energiát az életemben

– árulta el.

A munkát is úgy alakítja, hogy ne terhelje túl magát: nyáron heti két-három koncertet vállalt, Lotfi Begivel, Vasovski Norbival és DR BRS-sel lépett fel, de nem szeretné, ha a zene munkává válna. „Nem akarom elveszíteni azt az időt, amit a gyerekeimmel tölthetek” – vallotta be Kollányi Zsuzsi, aki számára tehát az ideális élet jelenleg az lenne, ha a mindennapok logisztikai terhe másra hárulna, és ő főállású anyukaként élhetné mindennapjait, a gyerekekre és a saját boldogságára koncentrálva.