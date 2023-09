Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: „20 éves koromtól azt gondoltam, hogy 36 évesen fogok meghalni”

Kollányi Zsuzsi kendőzetlen őszinteséggel mesélt szüleiről, fiatalkoráról és anyai mivoltáról is. Az énekesnő elárulta: szülei rossz kapcsolata miatt hamar fel kellett nőnie, ezáltal egy különös szorongás alakult ki nála: meggyőződése volt, hogy 36 évesen fog meghalni.

A mindig mosolygós Kollányi Zsuzsi szomorú családi titkokról mesélt Fotó: Nagy Zoltán/Metropol

„Egyedül maradtunk az öcsémmel”

Az énekesnő a Palikék világa című podcastben mesélt sosem hallott titkairól, így például szülei válásáról, ami miatt tinédzserként kellett felnőtté válnia.

„Sokszor nekem kellett gondoskodnom a körülöttem élő felnőttekről és az öcsémről is. (...) Apukám nem nagyon volt otthon annak ellenére, hogy velünk lakott. Amikor ő elköltözött, anyukám teljesen összeesett és alkoholista lett. És a függő felnőtt, már nem felnőtt, hanem egy 3-4 éves gyermek szintjén van érzelmileg. Kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan. Hazudik az állapotáról, eladósít egy lakást. Tizennyolc éves koromban egyedül maradtunk az öcsémmel az eladósított lakásban, mert anyukám is elköltözött.”

Zsuzsi vallja, hogy emiatt a mai napig sokszor mások helyett akarja megoldani a problémákat, mindenkin segíteni akar és túl sokat tűr el. Most tanulja, hogy mikor kell nemet mondani, hogy ki kell állnia saját érdekeiért. A körülmények arra is kényszerítették, hogy a férfias munkákat is megcsinálja.

„Azt tanultam meg, hogy nekem kell pénzt keresni, nekem kell odaállni, megcsinálni a szekrényt, kicserélni a villanykörtét, felcígölni a 40 kilós bevásárlószatyrokat.”

Nagy fordulópont volt az életében gyermekei születése. Rájött, mások a prioritások.

„Azt gondoltam, hogy 36 évesen fogok meghalni”

20 éves koromtól azt gondoltam, hogy 36 évesen fogok meghalni. Furcsán hangzik, de számomra ez nem volt egy rossz gondolat. Végül 36 évesen szültem.

„A gyerekeim egy új úton indítottak el az önismeret, az önvédelem és az énhatárok tekintetében. Olyan leckéket kapok meg tőlük, amit korábban sosem. Rájöttem, hogy amit értük megteszek, azt saját magamért is meg kell tennem.”

Túl türelmesnek vélik Zsuzsit

Zsuzsi az anyaságáról is vallott: három fia van. Ikrei, Bence és Bálint ötévesek, Bogdán hároméves. Az énekesnő elismerte, sokan túl türelmesnek tartják őt.

„Hogy milyen anyuka vagyok, arról biztosan megoszlanak a vélemények. A barátaim szerint túlzottan türelmes vagyok. Az 52. alkalommal is elmondok valamit, aminél ők már a harmadiknál emelt hangon mondanák, hogy ezt nem kéne. Az óvoda szerint is túl szabadelvű vagyok, nem vagyok elég szigorú. Este 8-9 körül, mikor fáradt vagyok, már én is olykor felemelem a hangom. A barátaimnak viszont tetszik, hogy a legtöbb mondatom úgy kezdődik, hogy: a gyerekek…”

Korábbi férje is kiveszi a részét a gyereknevelésből, átlagosan heti két napot tölt a picikkel. Az éjszakák viszont Zsuzsira maradnak, különösen a kisebbik fiú, Bogdán miatt, akit még szoptat az énekesnő. Zsuzsi a nyáron arról számolt be, hogy új szerelem van az életében, de magánéletét nagyon diszkréten kezeli, így azóta sem nyilatkozott kapcsolatuk alakulásáról.