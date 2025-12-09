„Ha leesel a lépcsőn, az nem öl meg" - állítja a KISS frontembere, aki a drogot okolja zenésztársa haláláért

A KISS frontembere, Gene Simmons erős véleményt alkotott zenésztársa, Ace Frehley tragikus halálának körülményeiről. Az énekes úgy gondolja, hogy a nemrég elhunyt zenekar gitárosa, Frehley szerhasználata vezethette a tragikus halálba, amikor leesett a lépcsőn morristowni otthona stúdiójában.

A KISS frontembere, Gene Simmons a zenekar gitárosának haláláról nyilatkozott nemrég / Fotó: ANI News (YouTube)

A KISS frontembere bűnösnek vallja magát

A KISS életben maradt tagjai röviden újra együtt jelentek meg Washingtonban, hogy átvegyék a Kennedy Center kitüntetését. A KISS zenekar gitárosa, október 16-án halt meg 74 évesen, tompa erő okozta fejsérülés következtében. A boncolás koponyatörést, agyvérzést és stroke-ot állapított meg. Életfenntartó kezelés után családja úgy döntött, megszüntetik a kezelést. Halálát balesetnek minősítették.

Simmons később a People-nek adott interjúban mesélt arról, hogy a zenekar tagjai bűnösek voltak, mert nem foglalkoztak a problémákkal a viták elkerülése véget, miközben Frehley tönkretette az életét rossz döntései miatt. Frehley 1973-tól 1982-ig, majd 1996-tól 2002-ig játszott a KISS-ben, és mindig a zenekar örökségének része marad.

Visszautasította azok tanácsait, akik törődtek vele – köztük jómagamét is –, hogy próbáljon változtatni az életmódján. Ki-be járt a rossz döntésekből. Ha leesel a lépcsőn, — bár nem vagyok orvos — az nem öl meg. Lehettek más gondok is, és megszakad a szívem

- nyilatkozta az énekes.

A 76 éves énekes még hozzátette: „Ki mint vet, úgy arat, sajnos”, utalva Frehley alkoholproblémáira is, pedig a gitáros már 20 éve józan volt halála előtt. Simmons a zártkörű temetésről is beszélt, amelyen Peter Criss, Paul Stanley és ő maga is részt vett, nyitott koporsó mellett - írja a Page Six.

