RETRO RÁDIÓ

Gyászol az ikonikus rockbanda: elhunyt a KISS gitárosa

Úgy tudni, a zenész agyvérzés következtében hunyt el. A szomorú hírt a családja jelentette be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 06:28
Módosítva: 2025.10.17. 06:36
KISS gitáros Gene Simmons elhunyt

Családja jelentette be, hogy 74 éves korában meghalt Ace Frehley, a KISS együttes korábbi tagja. A lesújtó hír azután érkezett, hogy a zenekar eredeti gitárosát életmentő kezelésre helyezték, miután néhány héttel ezelőtt elesett a stúdiójában, majd agyvérzést szenvedett. 

Elhunyt a KISS eredeti gitárosa / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Gyász: elhunyt a KISS legendás gitárosa

Teljesen le vagyunk sújtva és összetört a szívünk. Szerencsénk volt, hogy az utolsó pillanataiban szerető, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal vehettük körül, mialatt elhagyta ezt a földet. Nagy becsben tartjuk a legszebb emlékeit, a nevetését, valamint ünnepeljük az erősségeit és a kedvességét, amelyet másoknak adott. A halálának súlya hatalmas, és felfoghatatlan. Élete hihetetlen eredményeire visszatekintve Ace emléke örökké élni fog

- mondták el a zenész szerettei.

Frehley a KISS alapító tagja volt Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss mellett. 1973 és 1982 között gitározott a zenekarban, mielőtt kreatív nézeteltérések és a kábítószerrel való küzdelem miatt kilépett a bandából. Miután elhagyta a KISS-t, Frehley szólókarrierbe kezdett, megalapította a Frehley's Comet együttest, amely 1984 és 1988 között lépett fel közösen. Ezután ismét csatlakozott a KISS-hez az 1996-os újraegyesülési turnéjukon, az Alive/Worldwide Touron, és egészen 2002-ig velük is maradt - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu