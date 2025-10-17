Gyászol az ikonikus rockbanda: elhunyt a KISS gitárosa

Családja jelentette be, hogy 74 éves korában meghalt Ace Frehley, a KISS együttes korábbi tagja. A lesújtó hír azután érkezett, hogy a zenekar eredeti gitárosát életmentő kezelésre helyezték, miután néhány héttel ezelőtt elesett a stúdiójában, majd agyvérzést szenvedett.

Teljesen le vagyunk sújtva és összetört a szívünk. Szerencsénk volt, hogy az utolsó pillanataiban szerető, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal vehettük körül, mialatt elhagyta ezt a földet. Nagy becsben tartjuk a legszebb emlékeit, a nevetését, valamint ünnepeljük az erősségeit és a kedvességét, amelyet másoknak adott. A halálának súlya hatalmas, és felfoghatatlan. Élete hihetetlen eredményeire visszatekintve Ace emléke örökké élni fog

- mondták el a zenész szerettei.

Frehley a KISS alapító tagja volt Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss mellett. 1973 és 1982 között gitározott a zenekarban, mielőtt kreatív nézeteltérések és a kábítószerrel való küzdelem miatt kilépett a bandából. Miután elhagyta a KISS-t, Frehley szólókarrierbe kezdett, megalapította a Frehley's Comet együttest, amely 1984 és 1988 között lépett fel közösen. Ezután ismét csatlakozott a KISS-hez az 1996-os újraegyesülési turnéjukon, az Alive/Worldwide Touron, és egészen 2002-ig velük is maradt - írja a Mirror.