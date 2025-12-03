Kárpáti Rebeka beletörődött, hogy egyedül marad örökre: "Elfogytam, lehet, hogy nekem nem létezik a párom"
A volt szépségkirálynő szerint elképzelhető, hogy soha nem is találja meg a valódi párját, de az is lehet, hogy az illető a világ egy távoli pontján él. Kárpáti Rebeka úgy látja, egyszer tudott csak száz százalékban nő lenni egy kapcsolatban, a többiben férfiszerepeket is kellett vinnie.
Kárpáti Rebeka tavaly ilyenkor mélyponton volt. A volt szépségkirálynő sok munkával végül kilábalt a nehézségekből, bár azóta sem találta meg a szerelmet.
„A mi napig nem találtam meg a párom. 31 éves vagyok, azt gondoltam, hogy ilyenkor családom lesz, gyerekem, és a második már úton van. Úgy voltam vele, hogy jó lenne egy férj, de lehet, hogy ebben a dologban már nem is hiszek annyira. Nem mondom, hogy kiábrándultam, de voltak negatív tapasztalataim, a tavaly év végi például fekete öves sztori volt” – emlékezett.
De nincs harag bennem. Elfogytam, lehet, hogy nekem nem létezik a párom. A másik puzzle-felem lehet, hogy létezik, de a világ másik felén. Elkönyveltem magamban, azt nézem, hogyan tudok teljes életet élni úgy, hogy soha nem találom meg.
Kárpáti Rebeka párkapcsolatai nem sikerültek jól
Úgy látja, hogy a tavalyi év végén az élet több területen is kihúzott alóla mindent: fél évbe telt, de végül felállt. „Örültem, hogy új barátokra leltem, a családom egy része is mindig ott van. Akármennyit is dolgozunk, mindig elmondunk egy hálát, hogy van fedél a fejünk felett” – magyarázta.
„Lefoglalom magam, nagyon jó projekteken dolgozunk. A színház, a film mellett két vállalkozás is van. Nagyon sok olyan része van az életemnek, amit nem lát az, aki nézi az Instagram-oldalamat. Az önbizalomtréninget is szeretném továbbvinni, szeretném átadni azt, hogy át tudjuk venni a sorsunk alakítását. Szeretnék visszaadni, most ez a misszióm” – mesélte a Ki vagy te valójában? Podcastban, viccelődve hozzátéve, hogy lehet, hogy ő lesz majd a gazdag nagynéni, „aki indokolatlan Gucci-cuccokat vesz.”
Mint mesélte, gyerekkorában olyan párkapcsolati dinamikákat látott, amelyek nem voltak feltétlenül rendben. „Akaratlanul olyan párokat vonzottam be… rájöttem, melyik séma jön apámtól és melyik anyámtól. Mindig minden két emberen múlik, de ha csak az egyik akar fejlődni, az a másikat nem fogja megváltoztatni” – vélekedett. Korábban előfordult, hogy vígjátékot is úgy forgatott, hogy előtte és utána is zokogott a problémák miatt.
Kárpáti Rebeka családja: feladná a karriert érte
Kárpáti Rebeka, aki konzervatívnak tartja magát, állítja, hogy a családért mindent feláldozna, átvenné a feleség és anya szerepet, ám eddig mindössze egyetlen olyan férfi volt az életében, aki mellett a maszkulin énjét félre tudta tenni. Az összes többi kapcsolatában azonban nem tudott teljesen nő lenni.
„Kisgyerekkorom óta sokszor nekem kellett elvégezni a munkát, ezért vettem fel egy maszkulin szerepet. Sokszor nem volt egészséges dinamika a kapcsolatomban, egyszer tapasztaltam csak meg, milyen jó nőnek lenni. Vissza is vettem a munkából, és mindig volt meleg étel otthon” – emlékezett a 2013-as Miss Universe Hungary, akit nemrég a Fradi sztárjával fotóztak.
