Kárpáti Rebeka beletörődött, hogy egyedül marad örökre: "Elfogytam, lehet, hogy nekem nem létezik a párom"

Kárpáti Rebeka tavaly ilyenkor mélyponton volt. A volt szépségkirálynő sok munkával végül kilábalt a nehézségekből, bár azóta sem találta meg a szerelmet.

Kárpáti Rebeka azt hitte, 30 felett már lesz egy-két gyereke

(Fotó: Mediaworks archív)

„A mi napig nem találtam meg a párom. 31 éves vagyok, azt gondoltam, hogy ilyenkor családom lesz, gyerekem, és a második már úton van. Úgy voltam vele, hogy jó lenne egy férj, de lehet, hogy ebben a dologban már nem is hiszek annyira. Nem mondom, hogy kiábrándultam, de voltak negatív tapasztalataim, a tavaly év végi például fekete öves sztori volt” – emlékezett.

De nincs harag bennem. Elfogytam, lehet, hogy nekem nem létezik a párom. A másik puzzle-felem lehet, hogy létezik, de a világ másik felén. Elkönyveltem magamban, azt nézem, hogyan tudok teljes életet élni úgy, hogy soha nem találom meg.

Kárpáti Rebeka párkapcsolatai nem sikerültek jól

Úgy látja, hogy a tavalyi év végén az élet több területen is kihúzott alóla mindent: fél évbe telt, de végül felállt. „Örültem, hogy új barátokra leltem, a családom egy része is mindig ott van. Akármennyit is dolgozunk, mindig elmondunk egy hálát, hogy van fedél a fejünk felett” – magyarázta.

„Lefoglalom magam, nagyon jó projekteken dolgozunk. A színház, a film mellett két vállalkozás is van. Nagyon sok olyan része van az életemnek, amit nem lát az, aki nézi az Instagram-oldalamat. Az önbizalomtréninget is szeretném továbbvinni, szeretném átadni azt, hogy át tudjuk venni a sorsunk alakítását. Szeretnék visszaadni, most ez a misszióm” – mesélte a Ki vagy te valójában? Podcastban, viccelődve hozzátéve, hogy lehet, hogy ő lesz majd a gazdag nagynéni, „aki indokolatlan Gucci-cuccokat vesz.”

Minden kapcsolat két emberen múlik, ezt belátta Kárpáti Rebeka is

(Fotó: MW)

Mint mesélte, gyerekkorában olyan párkapcsolati dinamikákat látott, amelyek nem voltak feltétlenül rendben. „Akaratlanul olyan párokat vonzottam be… rájöttem, melyik séma jön apámtól és melyik anyámtól. Mindig minden két emberen múlik, de ha csak az egyik akar fejlődni, az a másikat nem fogja megváltoztatni” – vélekedett. Korábban előfordult, hogy vígjátékot is úgy forgatott, hogy előtte és utána is zokogott a problémák miatt.