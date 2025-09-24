Jól mutatnak együtt: a Fradi sztárját Kárpáti Rebekával fotózták le

Telitalálat a Fradi új kampányfilmjének két arca: Cebrail Makreckis és Kárpáti Rebeka elképesztően jól mutat együtt. A Fradi szélsője sportos megjelenésével, a 2013-as szépségkirálynő egyszerre elegáns és magabiztos megjelenésével azonnal megragadja a tekinteteket. A közösségi médiában látható visszajelzések magukért beszélnek: a szurkolók szerint a páros tökéletes választás volt a sportklub új arculatának bemutatásához.

Cebrail Makreckis és Kárpáti Rebeka – erős páros a Fradi két új kampányarca (Fotó: Ben Roberts Photo)

A kampányfilmben Makreckis félmeztelenül tűnik fel, sportos megjelenése nem ismeretlen a rajongók számára. A Fradi szélsője kifejezetten aktív a közösségi médiában, így az Instagramon és a TikTokon is előszeretettel oszt meg sportos, illetve laza fotókat a követőivel.

Makreckis félmeztelen képeiből ITT találsz egy komolyabb adagot, kedvcsinálónak mutatunk egy felvételt a gazdag kínálatból. Íme:

Kárpáti Rebeka ragyog a Fradi új kampányarcaként

A kampányfilmben a focista mellett tündöklő Kárpáti Rebeka szintén uralja a teret. A 2013-as szépségkirálynő több százezres követőtáborral büszkélkedhet az Instagram-oldalán. Rebeka ráadásul nem csak szép és vonzó, de stílusa és kisugárzása is magával ragadó, amit a Fradi kampányfilmjében is maximálisan érvényesül a sztárfocistája mellett.

A Ferencváros célkitűzése egyértelmű: nemcsak a pályát akarják uralni, de a fiatal, trendi közönségnél is be akarnak találni. Ehhez pedig tökéletes választás a klub két arca sportos dinamizmussal és modern, stílusos megjelenéssel – írja a Bors.