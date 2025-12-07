RETRO RÁDIÓ

Nem sokon múlt: Jessica Alba majdnem emiatt abbahagyta a színészetet

A színésznő komolyan elgondolkodott karrierje folytatásán.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.07. 10:30
színészet jelenet Jessica Alba

A szépséges színésznő, Jessica Alba elmesélte, hogy volt egy kellemetlen és megalázó jelenet, amelyet egy szerep kedvéért kellett elvállalnia, majd később el is gondolkodtatta, hogy egyáltalán folytatni akarja-e a színészkedést.

alt=Jessica Alba majdnem abbahagyta a színészkedést
Jessica Alba majdnem abbahagyta a színészkedést / Fotó: MW

Jessica Alba emiatt hagyott fel majdnem a színészettel

A színésznő Vörös-tenger Nemzetközi Filmfesztiválon beszélt arról, hogy pályafutása egyik legkellemetlenebb élménye a Fantasztikus Négyes forgatásához kötődik. Bár a 44 éves színésznő számos műfajban kipróbálta már magát, egyik legismertebb szerepe továbbra is Susan Storm, vagyis a Láthatatlan Nő. Alba a 2005-ös filmben és a 2007-es folytatásban is eljátszotta a karaktert, sőt a videojátékban is ő kölcsönözte a hangját.

A fesztiválon mesélt többek között arról is, hogy milyen megalázónak érezte azt a jelenetet, amelyben a karaktere meztelenül bukkan fel egy hídon.

Szörnyűnek éreztem. A való életben nagyon megalázó volt

- fejtette ki a színésznő.

Elmondta, hogy konzervatív családban nőtt fel, ő maga is visszafogott, így hetekig rettegett a jelenet felvételétől. Korábban kiderült ugyanis, hogy a 2007-es film egyik érzelmes jeleneténél azt mondták neki, hogy a könnyei „túl valóságosak”, és inkább „legyen szebb” sírás közben. Mivel a hiteles érzelmek sok színész számára kulcsfontosságúak, Alba ezt igazán bántónak élte meg - írja az UNILAD.

Elkezdtem azon gondolkodni: nem vagyok elég jó? Nem számítanak az érzelmeim? Nem lehetek ember a munkámban?

Mindezek ellenére a Jessica végül folytatta a színészetet, de ma is vegyes érzésekkel gondol vissza ezekre a tapasztalatokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu