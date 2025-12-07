Nem sokon múlt: Jessica Alba majdnem emiatt abbahagyta a színészetet

A szépséges színésznő, Jessica Alba elmesélte, hogy volt egy kellemetlen és megalázó jelenet, amelyet egy szerep kedvéért kellett elvállalnia, majd később el is gondolkodtatta, hogy egyáltalán folytatni akarja-e a színészkedést.

A színésznő Vörös-tenger Nemzetközi Filmfesztiválon beszélt arról, hogy pályafutása egyik legkellemetlenebb élménye a Fantasztikus Négyes forgatásához kötődik. Bár a 44 éves színésznő számos műfajban kipróbálta már magát, egyik legismertebb szerepe továbbra is Susan Storm, vagyis a Láthatatlan Nő. Alba a 2005-ös filmben és a 2007-es folytatásban is eljátszotta a karaktert, sőt a videojátékban is ő kölcsönözte a hangját.

A fesztiválon mesélt többek között arról is, hogy milyen megalázónak érezte azt a jelenetet, amelyben a karaktere meztelenül bukkan fel egy hídon.

Szörnyűnek éreztem. A való életben nagyon megalázó volt

- fejtette ki a színésznő.

Elmondta, hogy konzervatív családban nőtt fel, ő maga is visszafogott, így hetekig rettegett a jelenet felvételétől. Korábban kiderült ugyanis, hogy a 2007-es film egyik érzelmes jeleneténél azt mondták neki, hogy a könnyei „túl valóságosak”, és inkább „legyen szebb” sírás közben. Mivel a hiteles érzelmek sok színész számára kulcsfontosságúak, Alba ezt igazán bántónak élte meg - írja az UNILAD.

Elkezdtem azon gondolkodni: nem vagyok elég jó? Nem számítanak az érzelmeim? Nem lehetek ember a munkámban?

Mindezek ellenére a Jessica végül folytatta a színészetet, de ma is vegyes érzésekkel gondol vissza ezekre a tapasztalatokra.