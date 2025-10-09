Jessica Alba megmutatta az anyukáját – nézd, kitől örökölte a szépségét!

Cathy Alba mesés szépség. Büszke rá a lánya, Jessica Alba.
Bő három évtizeddel ezelőtt, 13 évesen kezdett el színészkedni Jessica Alba, aki szépségével olyan filmeket tett emlékezetessé, mint a Bambanő, a Honey, A tenger vadjai, a Fantasztikus négyes, a Sin City, az Utódomra ütök vagy a Valentin-nap. Sokakban felmerülhetett a kérdés, kitől is örökölte szépségét a színésznő. Úgy tűnik, megvan a válasz!
„Boldog szülinapot kívánok az anyukámnak, Cathy Albának! Megtanítottad, mit jelent leleményesen vezetni és erővel megjelenni, és mindig megtalálni a módját. Köszönök mindent azért, aki vagy: a legnagyobb támogatóm és az unokáid legjobb nagymamája! Szeretünk” – írta Instagram-oldalán Jessica Alba, aki 11+1 képpel kívánt boldog születésnapot az anyukájának. Az első közös fotó láttán pedig nem is kérdés, kitől örökölte szépségét a 44 éves színésznő, akinek ereiben mexikói-amerikai, dán és francia vér is csörgedezik.
